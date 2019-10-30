أهداف مباراة ليفربول وارسنال

حسم فريق ليفربول لقائه ضد أرسنال بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب أنفيلد، في دور الـ16 لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2019-2020.





أهداف مباراة ليفربول وارسنال

تقدم الريدز عن طريق موستافي مدافع أرسنال الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح ليفربول التقدم.





قبل أن ينتفض الأرسنال ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق توريرا هدف ومارتينيلي هدفين.







ثم قلص ميلنر النتيجة بركلة جزاء لتصبح النتيجة 3-2 وينتهي الشوط الأول.







أهداف مباراة ليفربول وارسنال وفي الشوط الثاني اشتعل اللقاء وسجل نيليس الهدف الرابع لأرسنال قبل أن ينجح ليفربول في معادلة النتيجة بثنائية عن طريق تشامبرلين وأوريجي.





