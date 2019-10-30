الطالع الفلكي الخَمِيس 31/10/2019..حَظّ أنْوَر!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الرّابعة و 38 دقيقة فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى السّادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السَّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





اليوم 21 بَابَة قبطى ، 31 تِشْرين أوَّل رُومى، 3 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: - أنا مُتعلّم كويّس وعندى شَهَادَات وكل حاجة إنّما البخت ، بختى يُوك على رأى جِدِّى.(أنور وجدى من فيلم ياسمين-1950)

*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى القوس يعنى

وضع الحالة الرّوحيّة فى المقدّمة حتى كنوع من التغيير، الحالة الرّوحية تلك النعمة التى كانت أول وأعظم وآخر نعمة يستمتع بها الإنسان منذ ميلاده وحتى وفاته تستحق منك الإنتباه لأداء الواجبات الدّينيّة والتى تعمل كصمام أمان للحفاظ على إتزانك الرّوحى ، كما أنّه كوكب الثروة والإزدهار والسعى خلف لقمة العيْش لكن دون إنفصال عن الأخلاق ، هذا يعنى أن تهتمّ بالأمانة الأخلاقيّة فى تجارتك أو وظيفتك بصرف النظر عن المردود المالى الذى ترغبه لنفسك وتبتعد عن الكلمة الشائعة "على قَدّ فلوسهم" فالقروش القليلة تحل فيها البَرَكَة بمشيئة الله تَعَالى ، مكاسب قليلة تجر مكاسب كبيرة والسبب سمعتك و نزاهتك فى تجارتك أو وظيفتك واهتمامك بالكيْف وليس الكَمّ ،بذلك تعمل الأخلاق/ المُشترى على توسيع مكاسبك بعيداً عن الفهلوة أو إستعمال عبارات مُستفزّة كمقولة القانون لايحمى المغفلين، البضاعة المُبَاعة لاتُردّ ولاتُستبدل.





فى ثقافة التنجيم الهندى والصينى فالمُشترى يرمز للحظ السعيد والإزدهاروالثروة والوجاهة الإجتماعيّة(يحكم القوس والحوت) يزوربرج واحد ويمكث فيه سنة واحدة فقط ، على ذلك فحظّك قابل لضربة حظ طبقاً لثقافتهم مرّة واحدة كل 12 سنة وليس مرة واحدة فى العمرعندما يرجع المُشترى لزيارة برجك الذى كان فيه وقت ميلادك ، مفهوم الحظ قد يكون على شكل وظيفة جديدة أو مشروع مربح أو زوجة صالحة أو هجرة لبلاد بعيدة ، لست مُضطراً للإنتظار 12 سنة فالقمر الأقرب والأقوى تأثيراً بزيارته لكل برج مرّة كل 55 ساعة على مدار الشهر العربى القمرى فحظّك قابل للتحسّن مهما كان سيئاً مرّة واحدة على الأقل كل شهرعربى خصوصاً عند حلوله فى بُرجىْ القوس والحوت كاليوم بحلوله فى القوس ،هذا يعنى أن تتفاءل خيراً مهما بدت أمورك سيئة من ظاهرها ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من قَنَاة يُوتُيوب وبِمُنَاسَبِة

إحتفاليّة هالويين أخترت لك باقة مُجَمّعة لأفضل الأغانى التى تختص بتلك المُناسبة فى ثقافة العالم الغربى.





1-Little Richard - Casper The Friendly Ghost - Halloween





2-Original GhostBusters Theme Song





3-Michael Jackson - Thriller (Lyrics





4-Sweet Dreams Eurythmics lyrics





5-Nightmare before Christmas - Oogie Boogie's Song (English





6-This Is Halloween





7-Aladdin - Friend Like Me [High Quality]





8-Gremlins theme





9-I Put A Spell On You - Bette Midler - Hocus Pocus 1993 - HD edited





10-Screamin' Jay Hawkins - I Put a Spell On You (1983





11-Screamin' Jay Hawkins - Voodoo





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: قد يرغب من حولك بمساعدتك بمحبّة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان حبيبك عسل.





برج الثور: إن أتيحت لك الفرصة لإستعادة علاقة عاطفيّة مُتضرّرة فلا تركب رأسك ،العناد أو الدّلع قد تندم عليه لاحقاً، يكفيك إعتراف الطرف الآخر بخطئه.





برج الجوزاء: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام مُرتفعة ، ليس كل مايلمع ذهباً ،هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أوالبدل اللامعة.





برج السّرطان: الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الأسد: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى أداء واجبك الزّوجى إن كنت متزوّجاً، أو مُتعتك بهواية بريئة تُسعدك إن كنت عازباً.





برج الميزان: خفّف من نبرة التوتر أو الغضب عند حديثك مع والديْك أو أحد أفراد أسرتك، إلتزامك بالواجبات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ مُفيد لإتزانك النفسى.





برج العقرب: فعلك للخير تصرف نبيل يتفق مع مبادئك النّزيهة، لكن إحرص أن تبدأ بالأقرب فالأبعد، لأن الأقربون أوْلى بالمعروف.

برج القوس: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة حظّ و99% جهد و عرق ، رُبّما كانت ترقية لاتتوقّعها فى الطريق إليك ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج الدّلو: مشكلة الأقساط أو القروض إن وُجِدَتْ ففى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت.



