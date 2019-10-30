المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يتفقد مستشفيات دمياط





واصل المجلس اﻷعلى لحقوق اﻹنسان بدمياط، اليوم الاربعاء، جولاته بالمستشفيات وكرم عددا من الاطباء المتميزين، وذلك إنطلاقا من الدور المجتمعي للمجلس اﻷعلى لحقوق الأنسان، واهتمامه بملف الصحة والمساهمة فى توفير الرعاية الطبية ومكافئة العناصر البارزة فى إداء عملهم.حيث قام وفد من المجلس برئاسة شريف أبو السعود،اﻷمين العام، ويرافقه زينب كسبة، وخالد العسيلي، بزيارة مستشفى دمياط العام حيث كان فى استقبالهم الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام المستشفى.استعرض لهم ما تم من إنجازات داخل المستشفى خلال الفترة السابقة سواء إجراء عدة عمليات جراحية، والكشف على المواطنين فى جميع التخصصات، وتطوير الجانب الأدارى داخل المستشفى.وفى خلال الزيارة قام أعضاء المجلس بتكريم كلا من الدكتور محمود أيمن أمبابي، طارق جمعة، لتفانيهم وإخلاصهم فى العمل خلال الفترة السابقة تجاة أهالينا المرضى.كما تفقد الوفد عدة أقسام داخل المستشفى للاطمئنان على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم العناية الطيبة لهم.وفى نهاية الزيارة تقدم"ابو السعود " بخالص الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل هذا الصرح العملاق لسرعة استجابتهم وإخلاصهم فى العمل وتقديم العناية الكاملة للمرضى، داعى الله لهم بتقديم كل ما هو ثمين فى مجال الطب لصالح أهالينا.