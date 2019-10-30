برلماني يكشف تطورات حادث سير قطار بدون سائق فى شبين القناطر





كشف محمود بدر، عضو مجلس النواب تطورات حادث سير قطار بدون سائق فى شبين القناطر، مشيرًا إلى أنه تلقي اتصالا أمس من المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات بعد إثارته الواقعة؛ حيث أشاد بدوره الرقابي تجاه الوطن والمواطن.وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن وزير النقل شكل لجنة لمتابعة واقعة تحرك قطار شبين القناطر بدون سائق، مشيرا إلى أن اللجنة استغرق عملها 8 ساعات تقريبًا.ونوه إلى أن اللجنة حققت في الواقعة بكل شفافية ووضوح منذ العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، متابعًا: "شفت الفرق بين إرادة الفريق كامل الوزير الحقيقي لمواجهة المشاكل، وما بين هيئة السكك الحديدية بدفن راسها في الرمال زي النعامة".وأشار إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيصدر تقريرا من اللجنة، لافتًا إلى أنها استمعت لشهادات الأهالي، ومشاهدة المقاطع الفيديو المصورة للواقعة، فضلًا عن الاطلاع على الكاميرات الفنية بالمحطة، ومساءلة كافة الموظفين، معلقًا: "بعض الموظفين كانوا مصرين على الإنكار ولكن الكاميرات وضحت الحقيقة".