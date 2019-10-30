مصاب حادث قطار الإسكندرية يروي اللحظات الأخيرة في حياة صديقه

كشف أحمد سمير، المصاب في حادث تذكرة قطار الإسكندرية، عن آخر ما قاله صديقه قبل وفاته، قائلًا: "محمد قال آخر حاجة هو القطر مفيهوش رجولة وجدعنة ولا إيه يا جدعان، وبعدها أنا نطيت من القطر من الخوف لأني كنت هتبهدل وهيتمسح بكرامتي الأرض".



وتابع "سمير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء: "نطيت من القطر ووقعت على وشي، ببص على محمد مشوفتهوش، وقعت في مكان ضلمة كُحل"، لافتًا إلى أنهم كانوا في قرية "ضفرة"، موضحًا أن القطار محافظات فقط، ولا يقف في المراكز.



وأضاف المصاب في حادث تذكرة القطار، أن الواقعة بالكامل لم تستغرق أكثر من دقيقتين.

