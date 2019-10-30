أخبار برشلونة اليوم: ميسي يقهر رونالدو والبرسا يطرد 3 نجوم في يناير وضربة موجة من نيمار وجوارديولا يحذر برشلونة

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأربعاء 30 - 10 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي الفوز على فريق بلد الوليد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الكامب نو ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 30 - 10 - 2019 :-





- أتلتيكو مدريد يرد على أنباء التعاقد مع نجم برشلونة





قام نادي أتلتيكو مدريد بالرد على الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول رغبة النادي في التعاقد مع نجم نادي برشلونة خلال الفترة القادمة.





تعاقد أتلتيكو مدريد مع راكيتيتش





وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء عن وجود رغبة لدى نادي أتلتيكو مدريد في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





رد أتلتيكو مدريد على التفاوض مع راكيتيتش





وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنها تواصلت مع إدارة نادي أتلتيكو مدريد منذ قليل والتي نفت كل الأنباء حول رغبة النادي في ضم راكيتيتش.





- ميسي يُحقق رقمًا مرعبًا رفقة برشلونة





حقق برشلونة فوزًا عريضًا بالأمس على بلد الوليد بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادسة عشر من الدوري الإسباني، وهي المباراة التي حقق فيها ميسي رقمًا قياسيًا.





حيث وصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى الهدف رقم 50 له من الضربات الحرة، بعد هدفه الرائع الذي سجله مع برشلونة في مرمى بلد الوليد، بالجولة 11 من الدوري الإسباني، في اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا 5-1.





أصبح "البرغوث"، الذي لم يكن يمتلك موهبة التسجيل من الضربات الحرة في بداية مشواره الكروي، لكن تطوره كلاعب قاده لهذا الرقم، أفضل من يسدد ركلات حرة مباشرة في أقوى 5 دوريات في العالم خلال المواسم 5 الأخيرة.





- 40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة





بات مانشستر سيتي الإنجليزي قريبًا من حسم صفقة مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بناء على رغبة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي.





وكشفت تقارير رياضية اليوم الأربعاء، أن مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض 40 مليون يورو على بريشيا للحصول على خدمات لاعب الوسط الإيطالي ساندرو تونالي.





وأكدت صحيفة ذا صن البريطانية، أن إدارة نادي "الشياطين الحمر" تتابع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً والملقب بـ"بيرلو الجديد".





وجذب تونالي الأنظار إليه بعدما قاد بريشيا إلى الأضواء، حيث أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يحظى باهتمام كبرى أندية أوروبا على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وتشيلسي وباريس سان جيرمان وميلان.





- برشلونة يتمسك ببقاء نجمه ويرفض رحيله





يرفض نادي برشلونة الإسباني رحيل متوسط ميدانه التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل بحسب ما ذكرته تقارير صحفية في إسبانيا.





وكشفت تفارير إعلامية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني لا يفكر على الإطلاق في رحيل اللاعب التشيلي في يناير المقبل.





وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية بأن البارسا لا يفكر في رحيل فيدال، هو أساسي في الملعب وفي غرفة الملابس، فالفيردي لا يريد رحيل التشيلي.





وأضافت بأن اللاعب التشيلي يعتمد عليه الإسباني أرنستو فالفيردي هذا الموسم مع الفريق وساهم في فوز برشلونة أمس على بلد الوليد 5-1 في الليجا.





- خماسية برشلونة ضد بلد الوليد تقربه من كسر رقم تاريخي للريال





شهد ملعب كامب نو، فوز فريق برشلونة ضد بلد الوليد بخماسية مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم .





استطاع المدافع الفرنسي كليمنت لينجليه أن يفتتح أهداف مباراة فريقه برشلونة ضد بلد الوليد، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول من اللقاء،فيما استطاع الضيوف إدراك هدف التعادل في الدقيقة 15 عن طريق كيكو أوليفاس، قبل أن يضيف زميله التشيلي أرتورو فيدال الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 29 من اللقاء .





ونجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن يضيف الهدف الثالث لفريقه برشلونة ضد بلد الوليد في الدقيقة 34، قبل أن يعود ويسجل الرابع في الدقيقة 75، وأنهى لويس سواريز خماسية برشلونة ضد بلد الوليد في الدقيقة 77 من عمر المباراة .





وبخماسية برشلونة ضد بلد الوليد، أصبح العملاق الكتالوني على أعتاب كسر رقم ريال مدريد الأبرز تاريخيًا في تاريخ الليجا، بعدما ذلل الفارق إلى ثلاثة أهداف فقط مع النادي الملكي الذي يعد أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في تاريخ الليجا.





- ميسي يقهر كريستيانو رونالدو ويكسر أبرز أرقامه





نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة فريقه برشلونة للفوز على نظيره بلد الوليد بخماسية مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني .





وتمكن ميسي من التفوق على غريمه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، بعدما استطاع تسجيل هدفين دفعة واحدة بالإضافة إلى صناعة مثلهما، لينجح في المساهمة بأربعة أهداف من أصل 5 سجلها برشلونة ضد بلد الوليد .





وبهدفيه في شباك بلد الوليد، استطاع ميسي أن يصل إلى الهدف رقم 608 له في المباريات الرسمية مع فريقه برشلونة، ليتجاوز نظيره كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي استطاع أن يسجل 606 هدف خلال مسيرته مع كلًا من سبورتينج لشبونه البرتغالي و مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي .





ونجح ميسي في الوصول إلى الهدف رقم 608 خلال 695 مباراة فقط مع برشلونة، فيما استطاع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو أن يسجل 606 هدف خلال 813 مباراة .





- برشلونة يصفع ريال مدريد في مواهبه





أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جلوب سوكر رسميًا قائمة المرشحين للفوز بالجائزة من فئة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2019.





وغاب نجوم ريال مدريد مثل فينسيوس جونيور رودريجو، فيما ظهر اسم برشلونة في الترشيحات بوجود الإسباني آنسو فاتي.





قائمة اللاعبين الشباب المرشحين لجلوب سوكر





1. آنسو فاتي من برشلونة الإسباني.





2. إيرلينج هالاند من سالزبورج النمساوي.





3. جادون سانشو من دورتموند الألماني.





4. جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد الإسباني.





5. كاي هافيرتز من باير ليفركوزن الألماني.









- برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم





كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأربعاء عن أن نادي برشلونة لا ينوي التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن النادي الكتالوني اتخذ القرار النهائي لسوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل بعدم جلب أي لاعب والموافقة على رحيل 3 لاعبين أخرين.





وأضافت الصحيفة أن الإدارة الرياضية في نادي برشلونة قررت عدم التوقيع مع لاعبين جدد في سوق الشتاء، ووضعت بعض الأسماء لديها للبيع.





وتابعت الصحيفة بأن هناك 3 لاعبين مرشحين للرحيل عن النادي الكتالوني في يناير وهو إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال وألينا.





صدمة جديدة من نيمار لبرشلونة تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة جديده من البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لسبب جديد. نيمار يستعد لتجديد عقده وكشف برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني أن نيمار مستعد لتجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان في الفترة القادمة. وأشار البرنامج إلى أن عائلة نيمار تشعر بالسعادة في فرنسا ومستعدين للتفاوض مع ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بشأن تجديد عقد اللاعب. صدمة برشلونة وأشار البرنامج إلى أن انفتاح نيمار لتجديد عقده باريس سان جيرمان يعتبر صدمة لنادي برشلونة الذي كان يرغب في ضم اللاعب في نهاية الموسم. وينتهي عقد نيمار مع نادي برشلونة بعد موسمين قادمين بخلاف الموسم الحالي في صيف 2022.

جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة" حذر بيب جوارديولا المدير الفني للفريق مانشستر سيتي إدارة برشلونة الإسباني من اللحظة الصعبة التي سيعتزل فيها نجم الفريق ليونيل ميسي البالغ من العمر 32 عاما، وحثها على إعداد بديل له.



وقال جوارديولا في تصريحات لمحطة "كاتالونيا" الإذاعية، إن ميسي كان مفتاح نجاحه شخصيا عندما كان يقود برشلونة بين عامي 2008 و2012.



وأضاف المدرب صاحب الـ48 عاما: "هناك مدربون عظماء لم يحرزوا أي ألقاب لأنهم لم يمتلكوا ميسي.. كنت محظوظا بما فيه الكفاية لوجوده إلى جانب تشافي وأندريس إنييستا وداني ألفيس وبيكيه. كانوا في سن مثالية" للعطاء.



وتابع جوارديولا: "في يوم ما ميسي سيعتزل وسيكون على برشلونة التغلب على ذلك. عليهم أن يجهزوا طريقة مناسبة لتوجيه الشكر له.. أي فريق يجب أن يبنى على نجومه لكن لا يمكنك أن تطالب لاعبا في الثلاثين بتقديم ما كان يقدمه في العشرين".



وواصل في معرض ثنائه على ميسي: "النجوم عليهم أن يركضوا مثلما يفعل الآخرون، إن لم يحدث ذلك فالفريق لن يحقق الانتصارات وعليك أن تقنعهم بالركض في بعض الأحيان تقول لهم لن أطلب منك الركض 40 كيلومترا مثلما يفعل زميلك في عمر العشرين، لكن أعطني سببا يجعلك لا تركض".





