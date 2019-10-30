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شارموفرز تفوز بجائزة "Boisdale Music Award" كأفضل فرقة غنائية على مستوى العالم

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:17 م
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شارموفرز
شارموفرز
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فازت فرقة "شارموفرز" بجائزة The Boisdale Music Award البريطانية العالمية، كأفضل فرقة غنائية شبابية على مستوى العالم لعام 2019.

وتم اختيار شارموفرز كأفضل فرقة غنائية على مستوى العالم ضمن تصنيف Best New International Group" في جوائز Boisdale الموسيقية، والتي يقدمها الموسيقي والفنان والمذيع البريطاني العالمي Jools Holland، واستلم ثنائي شارموفرز أحمد بهاء ومو العرقان الجائزة خلال الحفل الرسمي الذي تمت إقامته في العاصمة البريطانية لندن.

وأتت هذه الجائزة وسط انتعاشة فنية تعيشها شارموفرز خلال هذه الفترة بالتزامن مع إطلاق أجدد أغنياتها المصورة "عايز أخلص جامعة"، بمناسبة انطلاقها في جولة حفلات غنائية على مستوى الجامعات في مصر، منها حلوان والزقازيق وعين شمس، مع استعدادها لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي، بمشاركتها في مهرجان "Why Not"، بصحبة أكبر الفرق المصرية، مثل كايروكي ومسار إجباري وديسو مصر مع العسيلي. 

بعد احتفاء شارموفرز في الفترة الأخيرة بإطلاق ألبومها الثاني "انفصام"، الذي ضم 9 أغنيات، منها "رقصت" و"دنيا" و"حوا"، وأغنية "جمال الوجود" التي شاركت فيها الغناء مع فرقة الحضرة وأبا يزيد، وأغنية "كوكب ريمكس" بمشاركة الموزع الموسيقى إسلام شيبسي، إضافة إلى أغنيتي "زامبا" و"مفتقد الحبيبة".
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فرقة شارموفرز شارموفرز افضل فرقة غنائية في العالم Boisdale Music Award

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