متظاهرين في لبنان يقطعون عدد من الطرق في منطقة البقاع

قام عدد من المحتجين في لبنان، مساء الأربعاء، بقطع عدد من الطرق في منطقة البقاع شرقي لبنان، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".









وانطلقت تعزيزات أمنية على جسر الرينغ في بيروت بعد قطعه من قبل محتجين، وذلك مع اندلاع تظاهرات حاشدة في البقاع شرقي لبنان ومجدل عنجر ومنطقة المصنع الحدودية مع سوريا.









وقامت قوات الجيش اللبناني، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في ساحة العبدة بعكار.



