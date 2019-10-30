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مراد وهبة: فكر سيد قطب تغير تماما بعد رحلة غامضة لـ"أمريكا" (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:27 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال الدكتور والفيلسوف مراد وهبة، إن سيد قطب كان من وقت لآخر يّكتب مقالات في النقد الأدبي بمجلة تُسمى "علم النفس"، كان يصدرها وقتها العالم الكبير الدكتور يوسف مراد، موضحًا أنه كان ملازم يوسف مراد في هذه المرحلة، وفوجئنا بأن سيد قطب ذهب لرحلة غامضة لأمريكا تحت ادعاء أنها بعثة تعليمية.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج "نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن سيد قطب ظل في أمريكا فترة ليست قصيرة ولكنه عاد بذهنية أخرى، متوقعًا أن تكون هناك تنظيمات في الولايات المتحدة الأمريكية اقتنصته وحاوروه وأحدثوا فيه هذا التغيير الذهني، "يعني كده المسألة مش محلية، ده أصبحت إطار دولي لأن ده حدث في أمريكا".

وأشار إلى أن الكثير من الشباب قد يتعرضوا لما تعرض له سيد قطب، فالمعركة مع الأصولية الإسلامية أو الأصوليات الدينية بشكل عام ليست سهلة بل شرسة، ومن أجل التخلص من الأصوليات الدينية يّجب تقدم تيار العلمانية من أجل دحر تلك الأصوليات.
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الكلمات المفتاحية

مراد وهبة سيد قطب توك شو

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