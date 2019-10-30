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"الحريري" يدعو أنصاره للهدوء ومنع أي انزلاق الى الاستفزازات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:07 م
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سعد الحريري
سعد الحريري
الفجر
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دعا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، مساء الأربعاء، أنصاره للهدوء ومنع أي انزلاق الى الاستفزازات.

وطالب الحريري، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر"، جمهور تيار المستقبل ومناصريه إلى التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي.

اشترط رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، على تولي رئاسة الوزراء في حكومة لبنانية جديدة، بأن تضم وزراء "تكنوقراط " قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة لتجنب انهيار اقتصادي.

 

وقال مسؤول بارز، إن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة ”.

 

ويذكر أن الحريري قدم استقالته، أمس الثلاثاء، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين ضد النخبة السياسية في لبنان التي يتهمها المتظاهرون بالفساد.

 

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء أنه سيقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد نحو أسبوعين على احتجاجات غير مسبوقة عمت كافة أنحاء لبنان. وقد أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في وسط بيروت بعد أن اعتدى مهاجمون الثلاثاء بالعصي والحجارة على موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين وكسروا الخيم التي نصبها المحتجون، في مؤشر عن تزايد التوترات في البلاد.

 

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمة ألقاها الثلاثاء إنه يعتزم تقديم

 

استقالة حكومته للرئيس ميشال عون ردا على الاحتجاجات مضيفا "وصلت لطريق مسدود".

 

وقال الحريري "أصبح من الضروري أن تحصل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. أنا ذاهب إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس ميشال عون وللشعب اللبناني في كل المناطق تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان".

 

وسعى الحريري خلال الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إصلاحات اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله. وتشمل هذه الحزمة مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

 

لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعر بالرضا بسبب عدم وجود إجراءات فورية لتطبيق تلك الإصلاحات.

 

 وقال الحريري "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور وأنا حاولت طول هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

 ودعا الحريري اللبنانيين إلى أن "يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي على أي شيء آخر".

 

وقال "لكل الشركاء في الحياة السياسية أقول: مسؤوليتنا اليوم كيف نحمي لبنان ونمنع وصول أي حريق له. مسؤوليتنا كيف ننهض بالاقتصاد. يوجد فرصة جدية لا يجب أن تضيع. استقالتي أضعها بتصرف فخامة الرئيس وكل اللبنانيين".

  

وقبل وقت قليل من إعلان الحريري، اعتدى مهاجمون بالعصي والحجارة على موقع التجمع الرئيسي للمتظاهرين في وسط بيروت. وعمد عشرات المعتدين على تكسير وإحراق الخيم التي نصبها المحتجون في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت وهاجموا متظاهرين كانوا لا يزالون في المكان.

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سعد الحريري تغريدة الهدوء المتظاهرين التأخر استفزازات

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