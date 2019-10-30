الصحة: مصر خالية من الأوبئة والأفضل بالمنطقة فى تطعيمات الأطفال

قال الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن هناك خطة لوزارة الصحة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مع وزارة التربية والتعليم ويتم تنفيذها في المنشآت التعليمية.



وأضاف "عيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر من أفضل الدول وتعد الدولة الرائدة في الوطن العربي في نسب التغطية بتطعيمات الأطفال، مؤكدًا أن تصنف الإجراءات الوقائية في مصر من أعلى المعايير على مستوى العالم".



وأشار رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة إلى أن الوزارة تضع صحة الأطفال على رأس الأولويات وتهتم دائما بتطعيماتهم، لافتًا إلى أن كل مدرسة بها طبيب تأمين صحي وزائرة مهمتها أخطار الوزارة في حالة اشتباه بأي حالة.