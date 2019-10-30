Advertisements
Advertisements
Advertisements

قرار الإحتياطي الفيدرالي يهوي بعوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:58 م
Advertisements
عائد السندات الأمريكية
عائد السندات الأمريكية
وكالات
Advertisements

تسبب قرار الإحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بتراجع  عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة يومية في شهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي اليوم معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 150 بالمائة إلى 175 بالمائة، وألمح المركزي الأمريكي إلى وقف خفض الفائدة لفترة من الوقت من أجل رصد التطورات الاقتصادية.

وقال جيروم باول رئيس الإحتياطي الفيدرالي: "أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب طالما لم يحدث أي تغيير في الظروف الحالية".

وتابع باول: "المركزي الأمريكي لن يفكر في رفع معدل الفائدة إلا إذا كان هناك ارتفاعاً مستمراً وكبيراً لمعدل التضخم".

وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 1.801 مسجلاً أكبر وتيرة هبوط يومية منذ 3 أكتوبر الأول الجاري.

كما تراجع العائد على الديون الحكومية لآجل 30 عاماً بنحو 5.6 نقطة أساس إلى 2.27 بالمائة ليهبط بأكبر وتيرة منذ 24 سبتمبر الماضي، بينما استقر عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين عند مستوى 1.61 بالمائة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معدل الفائدة السندات الحكومية السندات الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ ساعة

“رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر beIN SPORT HD YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ ساعتين و 11 دقيقة

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ ساعتين

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ريال مدريد اليوم NOW

منذ ساعة الا ربع

رابط كورة اون لاين بث مباشر ريال مدريد وليجانيس بث مباشر رابط ماتش KORA LIVE يلا شوت PLUS رابط مباراة الريال اليوم beIN

منذ ساعة الا ربع

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 5 ساعات

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

منذ ساعة و 19 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وأرسنال بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN SPORT المفتوحة«رابط مباشر» هدف صلاح الآن رابط ماتش الريدز

منذ 40 دقيقة

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

منذ ساعة و 15 دقيقة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

منذ ساعة و 21 دقيقة

مشاهدة مباراة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر بي ان سبورت”beIN Sports” مجانا

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

عائد السندات الأمريكية يقفز لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

البورصة الأمريكية تعمق خسائرها فى نهاية تداولات اليوم

سعر الدولار يتراجع والذهب يرتفع بعد تصريحات "باول"

بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. الدولار يتعافي والذهب يتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ 2007

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:34 م

أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح NOW

رابط ’’كورة اون لاين’’ مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر يلا شوت PLUS رابط مباراة ليفربول اليوم beIN YOUTUBE

08:23 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

06:11 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر match arsenal vs liverpool live stream عبر beIN SPORT مجاناً

09:30 م

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش ليفربول II7SRY جول NOW

09:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status