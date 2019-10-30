قرار الإحتياطي الفيدرالي يهوي بعوائد السندات الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء





تسبب قرار الإحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكبر وتيرة يومية في شهر خلال تعاملات اليوم الأربعاء.





وخفض الاحتياطي الفيدرالي اليوم معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 150 بالمائة إلى 175 بالمائة، وألمح المركزي الأمريكي إلى وقف خفض الفائدة لفترة من الوقت من أجل رصد التطورات الاقتصادية.





وقال جيروم باول رئيس الإحتياطي الفيدرالي: "أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب طالما لم يحدث أي تغيير في الظروف الحالية".





وتابع باول: "المركزي الأمريكي لن يفكر في رفع معدل الفائدة إلا إذا كان هناك ارتفاعاً مستمراً وكبيراً لمعدل التضخم".





وهبط عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 3.3 نقطة أساس ليصل إلى 1.801 مسجلاً أكبر وتيرة هبوط يومية منذ 3 أكتوبر الأول الجاري.



