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ثابت: العلاقات المصرية الألمانية على المستوى الرئاسي في قمة تألقها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:52 م
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الدكتور مصطفى ثابت
الدكتور مصطفى ثابت
رقية جمال
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أكد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، أن العلاقات المصرية الألمانية في أحسن حالاتها وعلى المستوى الرئاسي في قمة تألقها.

وقال "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء الأربعاء، في تعقيبه على بحث التعليم مع وزيرة خارجية ألمانيا تدريب المعلمين وزيادة المدارس الألمانية، إن مستوى التعليم في ألمانيا راقي جدًا، وألمانيا تُعد أفضل دولة في العالم في مجال التعليم الفني، وعلينا الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال التعليم الفني.

وتابع رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، أن وزارة التعليم يجب أن تركز في تعاونها مع ألمانيا على التعليم الفني، موضحًا أننا بحاجة لتطوير التعليم الفني للمساهمة في الدفعة الكبيرة التي تحدث في مصر خلال السنوات الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

قناة العائلة توك شو العلاقات المصرية الألمانية الدكتور مصطفى ثابت التعليم الألماني

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