Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى ثابت: لولا الحملات الرئاسية لأصبح ملف الصحة في وضع كارثي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:56 م
Advertisements
مصطفى ثابت
مصطفى ثابت
رقية جمال
Advertisements
أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، بالحملات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج فيروس سي والكشف عن سرطان الثدي، معقبًا: "برفع القبعة للرئيس السيسي، على هذه الحملات".

وحذر "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء الأربعاء، المصريين من مرض الضغط باعتباره القاتل الصامت، مشددًا على أنه لولا الحملات الرئاسية لكان ملف الصحة في مصر كارثي.

كما أشاد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، معربًا عن أمله أن يتم تطبيقه في مدة أقل من المحدد له.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى ثابت مبادرات رئاسية قناة العائلة فيروس سي توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

الإنتاج الحربي: الأسعار المتداولة للسيارة الكهربائية "E-MOTION" غير صحيحة

منذ أقل من نصف ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 11 ساعة

40 مليون يورو تحسم صفقة "المايسترو" لصالح مانشستر سيتي متفوقًا على برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأت كبري في تشكيل ليفربول ضد أرسنال.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر beIN SPORT HD

منذ ساعة الا ربع

الصحافة الإسبانية تطالب برحيل نجم ريال مدريد!

منذ 42 دقيقة

محمد صلاح يصدم الجماهير قبل مباراة ليفربول ضد أرسنال

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

نجم ليفربول الشاب يوضح من الأسرع بين صلاح وماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدام قادم بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب ليفربول

منذ ساعة و 19 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ يوم

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يومين

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - زيدان يختار خليفته لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

أزمة جديدة في الزمالك.. 24 مليون جنيه سنوياً راتب نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

مصطفى ثابت: وعي الشعب أنقد مصر من التمزق

مصطفى ثابت عن غرامة عدم المشاركة في الانتخابات: "تطبيقها أمر صعب"

مصطفى ثابت: "الشعب هيحتفل بفوز مصر.. وهنشتغل من بكرة" (فيديو)

مصطفى ثابت مهنئًا السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية: "دقت ساعة العمل"

مصطفى ثابت: ملف العلاقات الخارجية من أكثر الملفات الناجحة لـ "السيسي"

مصطفى ثابت يناشد السيسي سرعة الإنتهاء من قاعدة بيانات المصريين (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:54 م

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

عاجل - صدام قادم بين محمد صلاح واتحاد الكرة بسبب ليفربول

07:55 م

الإنتاج الحربي: الأسعار المتداولة للسيارة الكهربائية "E-MOTION" غير صحيحة

08:50 م

عاجل - زيدان يختار خليفته لقيادة ريال مدريد

07:58 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر Liverpool SALAH كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش ليفربول الآن NOW

06:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status