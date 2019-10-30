مصطفى ثابت: لولا الحملات الرئاسية لأصبح ملف الصحة في وضع كارثي

أشاد الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، بالحملات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج فيروس سي والكشف عن سرطان الثدي، معقبًا: "برفع القبعة للرئيس السيسي، على هذه الحملات".



وحذر "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر قناة "العائلة"، مساء الأربعاء، المصريين من مرض الضغط باعتباره القاتل الصامت، مشددًا على أنه لولا الحملات الرئاسية لكان ملف الصحة في مصر كارثي.



كما أشاد رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، معربًا عن أمله أن يتم تطبيقه في مدة أقل من المحدد له.

