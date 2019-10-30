رئيس التحرير التنفيذي لـ بوابة الفجر: ما يحدث بملف المشروعات الصغيرة غير مُجدي.. والسبب





وشدد على أن الدولة توفر المليارات للمشروعات لكن هناك مشكلة في تسويق الفكرة، وهناك تخوف لدى الشباب من التوجه للحصول على التمويل لخوفه من فشل مشروعه، مؤكدًا أن منح التمويل بفائدة 5% أمر جيد جدًا.



قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لموقع الفجر، إن ما يحدث بملف المشروعات الصغيرة في مصر غير مُجدي، معلقًا: "الشباب المصري غير مؤهل لتنفيذ المشروعات الصغيرة، ومينفعش نقول لحد انزل البحر وهو مبيعرفش يعوم".وتقدم "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر فضائية "العائلة"، مساء الأربعاء، باقتراح لوزراء التنمية المحلية والتعليم العالي بتدريس مجموعة مواد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة حول كيفية إنشاء وإدارة وتسويق مشروع ناجح، ليكون لدى الخريج خبرة في هذا المجال.