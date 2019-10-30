مصطفى ثابت: منتدى شباب العالم فكرة ملهمة تجدد الطاقة والحماس لدى الشباب

قال الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، إن منتدى شباب العالم الذي تستضيفه شرم الشيخ ديسمبر المقبل في نسخته الثالثة، يؤكد أن مصر أصبحت حاضنة لشباب العالم، وهناك نماذج للشباب من كافة دول العالم، تشارك في منتدى الشباب وهو اجتماع شبابي عالمي يظهر الحضارة والوجه الجميل لمصر، وينعش السياحة المصرية من خلال سياحة المؤتمرات.



واستنكر "ثابت"، خلال حواره ببرنامج "بيت العائلة" المذاع عبر فضائية "العائلة"، مساء الأربعاء، انتقاد البعض لعقد هذه المؤتمرات نظرًا لتكلفتها، مؤكدًا أن هذه المؤتمرات لا تتحمل تكلفتها الدولة، وإنما هناك شركات تقوم بتمويلها مقابل الترويج لأنفسها.



ووجه، التحية للقائمين على مؤتمرات الشباب بصفه عامة ومؤتمر شباب العالم بصفة خاصة، باعتباره فكرة ملهمة تجدد الطاقة والحماس لدي الشباب المصري وشباب العالم أجمع، مشددًا على أن هذا المؤتمرات يخرج عنها العديد من التوصيات، لافتًا إلى أن تشكيل لجنة العفو الرئاسي جاءت كتوصية عن أحد مؤتمرات الشباب.

