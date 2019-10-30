ترامب يكرر نفس خطأ أوباما !

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد، أن زعيم الدولة الإسلامية في العراق والشام قد قتل في عملية سرية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا.

وقد شكر الرئيس حكومات روسيا وتركيا وسوريا والعراق، وكذلك الأكراد السوريين، على دعمهم للسلطات الأمريكية.

إن، مقتل البغدادي، الذي جاء بعد أسبوعين فقط من أمر ترامب للجيش الأمريكي بسحب قواته من سوريا، يمكن اعتباره نهاية فعلية لحملة الولايات المتحدة ضد داعش التي استمرت خمس سنوات.

ولكن بالنظر إلى الظروف التي تغادر فيها الولايات المتحدة الشرق الأوسط، فمن المشكوك فيه أن هذا سيعني نهاية الجماعة المسلحة. في الواقع، ربما يكون ترامب في طريقه إلى ارتكاب نفس الخطأ الذي ارتكبه سلفه، الرئيس باراك أوباما في عام 2010.

سياسة ترامب وأوباما

على الرغم من أن ترامب يلقي باللوم على أوباما في كل علل ووقائع السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، إلا أنه في الواقع يتبع خطاه. في عام 2009، تولى أوباما السلطة على وعد بإعادة القوات الأمريكية "إلى الوطن" والتعويض عن الأخطاء العسكرية الأمريكية في العالم الإسلامي.

وأمر القوات الأمريكية بالانسحاب من العراق بحلول نهاية عام 2011، مدعيا أن القاعدة قد هزمت وأن الحكومة العراقية كانت مناسبة للسيطرة. حيث ساعد مقتل أسامة بن لادن في مايو 2011 أوباما على إسكات المنتقدين وخاصة في البنتاغون الذي فضل وضع جدول زمني أطول للانسحاب.

وفي عام 2013، عادت القاعدة بتجسد أكثر وحشية تحت علم داعش. في يونيو 2014، فقد أرسلت صدمة في جميع أنحاء المنطقة عندما هزمت الجيش العراقي الذي دربته الولايات المتحدة واستولت على الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق. وبعد يومين، من منبر مسجد النوري الشهير في الموصل، أعلن البغدادي تشكيل الخلافة.

كان سقوط الموصل، وهزيمة الجيش العراقي والاستيلاء على المعدات الأمريكية الصنع، بما في ذلك 2300 عربة مدرعة من طراز همفي، بمثابة ضربة كبيرة لإدارة أوباما، التي وجدت نفسها مجبرة على إعادة القوات الأمريكية إلى العراق وتم تشكيل تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لتدمير داعش في سبتمبر 2014.

وبعد خمس سنوات، أعلن الرئيس ترامب أن داعش هُزِم "بنسبة 100 في المائة" في سوريا وأنه مستعد لإعادة القوات الأمريكية. تماماً كما كان أوباما.

ولتجنب خلق فراغ وصمت النقاد، قبل ترامب عرضًا تم تقديمه خلال مكالمة هاتفية في 6 أكتوبر 2019 مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتولي المعركة ضد داعش في سوريا.

فقد خلقت الاتفاقية مع تركيا مشاكل أكثر من حلها. تعرض الرئيس لهجوم من كل من الديمقراطيين والجمهوريين لقيامه "ببيع" حلفائه الأكراد، الذين قاتلوا وماتوا إلى جانب القوات الأمريكية في الحرب ضد داعش.

الصفقة

لاحتواء العاصفة، أرسل ترامب نائبه إلى أنقرة للتفاوض على إنهاء العملية التركية. في 17 أكتوبر، توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق وافقت فيه تركيا، وفقًا لإحاطة من البيت الأبيض على "إيقاف هجومها لمدة 120 ساعة للسماح للولايات المتحدة بتسهيل انسحاب قوات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها تركيا". كما نصت المادة الخامسة من الاتفاقية على أن "تركيا والولايات المتحدة ملتزمتان بمكافحة أنشطة داعش / شمال أفغانستان".

من الملفت للنظر أن البغدادي كان موجودا وقتل في شمال غرب سوريا بالقرب من الحدود التركية بعد 10 أيام من اجتماع بنس - أردوغان في أنقرة. كما جاء بعد أقل من أسبوع من قمة أردوغان - بوتين في 22 أكتوبر في سوتشي، حيث اتفق الزعيمان على طرد المقاتلين الأكراد من "منطقة آمنة" على طول الحدود التركية السورية وأكدوا "عزمهم على مكافحة الإرهاب في جميع أشكال ومظاهر".

حيث يُعتقد أن تركيا وروسيا ربما لعبت دوراً رئيسياً في تحديد موقع البغدادي وفي تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة لمساعدة الرئيس ترامب في تبرير قراره بالانسحاب من سوريا. لأسباب مختلفة تمامًا، لدى كلا البلدين مصلحة ثابتة في انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

نهاية داعش؟

لقد فقد تنظيم الدولة الإسلامية كل الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق وتم القضاء على الآلاف من مقاتليها المتشددة، ويجب أن يكون مقتل البغدادي بمثابة ضربة كبيرة.

ومع ذلك، كما في الماضي، من غير المحتمل أن تؤدي هذه الخسائر إلى حل المجموعة لأن الظروف الأساسية التي أدت إلى ظهورها لا تزال قائمة.

أولاً، ما زال المشرق يمثل ساحة معركة للمنافسات الإقليمية، التي تزعزع استقرار المنطقة وتترك المجال أمام تنظيم الدولة الإسلامية لتنظيم عودة. في الوقت الحالي، تريد كل من روسيا وتركيا وإيران اللاعبين الرئيسيين في الصراع السوري، أن تغادر الولايات المتحدة سوريا، لكن هذا الإجماع قد لا يستمر بعد الانسحاب الأمريكي.

كما تشعر إيران بالفعل بأنها مستبعدة من التفاهمات بين روسيا وتركيا من جهة والولايات المتحدة وتركيا من ناحية أخرى.

وفي الواقع، تخشى إيران من أن الترتيبات الجديدة في شمال سوريا، حيث تحاول تركيا وروسيا ملء الفراغ الناتج عن رحيل القوات الأمريكية وسيكون على حسابها. ربما تعمل أنقرة وموسكو على منع طهران من إنشاء "هلال شيعي" في شرق سوريا وهو ما تخشاه كل من الولايات المتحدة وأقرب حلفائها لإسرائيل.

ثانياً، ما زالت الأمراض التي تعصف بالبلاد العربية والتي استغلها تنظيم الدولة الإسلاميةللتجنيد والتوسع، حاضرة إلى حد كبير. لا تزال السياسة الطائفية في الشرق الأوسط مشتعلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وتهميش المجتمعات المختلفة؛ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والفساد والظلم والقمع، وما إلى ذلك لم يتم حلها بعد.

إذا لم يتم التعامل مع هذه الشروط، فإن تنظيم الدولة الإسلامية بلا شك سيعود، كما فعلت القاعدة في الماضي.

نحتاج أيضًا إلى إيجاد حل عادل للصراع في سوريا يشمل العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. نحتاج أيضًا إلى إنشاء أنظمة سياسية أكثر مساواة وأكثر تمثيلا في العالم العربي يمكنها أن تعالج بفعالية العلل الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحا.

عندها فقط يمكن هزيمة داعش، ليس فقط كمجموعة ولكن الأهم من ذلك كفكرة، وعندها فقط يمكن أن تنسحب الولايات المتحدة من المنطقة دون خلق فراغ أمني يسمح لحركات التمرد المسلحة بالظهور وترويع السكان المحليين.