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هشام جمال يتحدث عن علاقته القوية بإسعاد يونس: "أول من آمنت بموهبتي"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 07:26 م
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هشام جمال
هشام جمال
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تحدث هشام جمال، المنتج الشاب، علاقته القوية التي تربطه بالفنانة الكبيرة  والإعلامية إسعاد يونس، وذلك من خلال صورة شارك بها متابعية على موقع "إنستجرام".

ونشر هشام جمال، على صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة إسعاد يونس، وعلق عليها قائلًا: "علاقتي بيها خاصه جدا".

تابع هشام جمال: "هي صديقتي اللي بحس إنها من عمري وأصغر وقت الهزار، وشريكتي اللي آمنت بيا وشافت فيا حاجه قبل أي حد في الشغل، وأمي اللي مخلفتنيش، لكن بحس بخوفها عليا وحبها الحقيقي ليا، وفنانة موهوبة بجنون في مجالات كتير واتعلمت منها كتير جدا، هكون في ضيافة صاحبة السعادة يوم الثلاثاء المقبل عشان نحكي قصة أكثر من 10 سنين".

هشام جمال يتحدث عن علاقته القوية بإسعاد يونس: "أول من آمنت بموهبتي"

جدير بالذكر أن هشام جمال، شارك في إنتاج مسلسل "بدل الحدوتة 3" الذي تم عرضه في رمضان الماضي على قناة cbc، والذي يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار الشهر.

وشارك هشام جمال في بطولة المسلسل مجموعة مميزة من الفنانين أبرزهم (دنيا سمير غانم، ووالدها سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، شيماء سيف، وعمرو وهبة)، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وروزناما.
هشام جمال يتحدث عن علاقته القوية بإسعاد يونس: "أول من آمنت بموهبتي"
هشام جمال يتحدث عن علاقته القوية بإسعاد يونس: "أول من آمنت بموهبتي"
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