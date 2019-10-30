كاتب لبناني: إيران تحاول إشعال حرب أهلية في بلادنا





توقع الكاتب الصحفي اللبناني، محمد سعيد البرز، حدوث انتخابات مبكرة في لبنان بسبب استمرار الغضب الشعبي، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني تطالب بإجراء انتخابات مبكرة.وأضاف "البرز"، خلال حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري يؤيد إجراء انتخابات مبكرة، لافتًا إلى أن مصر سعت، خلال آخر عامين، إلى مساعدة لبنان لحل مشكلات الكهرباء ولكن رفضوا.ولفت إلى أن هناك حالة تصعيد من قبل المرشد الإيراني علي خامنئي وكانه يحاول أثارة حرب أهلية ونزاع طائفي مرة أخرى في لبنان، معلقًا: "كلامه مسموم".وتابع: "المواطن اللبناني يعاني من مشكلات كثيرة فى الكهرباء، ورغم ذلك لم يقبلوا التعاون المقدم من مصر"، مضيفا: "وزير خارجية لبنان استعان ببواخر من تركيا لتوفير الكهرباء، والدولة تدفع 4 مليارات دولار فى السنة".