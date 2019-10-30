أبرزها "تدشين جامعة اللوتس".. 5 قرارات جديدة في اجتماع الحكومة الإسبوعي

ترأس، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإربعاء، اجتماع مجلس الوزراء، قد تضمن الاجتماع موافقة المجلس على 5 قرارات تخص قوانين هامة في تمويل المشروعات، وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل، وتدشين جامعة اللوتس بالمنيا في هذا السياق تستعرض "الفجر" أهم قرارات مجلس الوزراء.

قانون المشروعات

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، بتنظيم نشاط التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وينظم المشروع القانون نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة،و متناهية الصغر، تنظيماً متكاملا، هو ما يؤكد خضوع نشاط تمويل المشروعات لرقابة الأسواق وقواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة.

يحتوي مشروع القانون "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"، على "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، كما نص القانون على ألاّ يقل رأس المال المدفوع للشركات المتوسطة عن 20 مليون جنيه، و5 ملايين جنيه للشركات التى تريد في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما أن الشركات عليها أن توفر الحد الأدنى لرأس المال الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين.

كما وضع مشروع القانون إجراءات لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وإجراءات مزاولة النشاطين معاً، كما عرف مشروع القانون اختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية هو وضع قواعد مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

كما حدد مشروع التعديل، دور وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتحديد شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات وشروط ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات.

منح مساعدة

قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، عن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي)، والذى وقعه الرئيس في القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر الماضي، ويستهدف توفير مبلغ جديد للمشروع بتكلفة 3 ملايين و500 ألف دولار أمريكى؛ هو دعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يحقق القانون الاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع هي زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات التسويق المختلفة، و زيادة الصادرات ومبيعات الانتاج المحلى من المحاصيل البُستانية والمُصنّعة.

رأس مال البنك

كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بقراراتْ مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663، عن رفع الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، يحدد قانون رقم 664 الزيادة الاختيارية في رأس المال المُصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 أكتوبر 2018، وعلى أداتيْ اكتتاب جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

يستهدف مشروع القانون زيادة رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، للقيام بعملية إصلاح للإطار الإداري والهيكلي، ويشتمل ذلك إجراء تعديلات في القوة التصويتية للدول النامية و(الدول في مراحل التحول) لتحقيق زيادة مشاركتها فى عملية التصويت واتخاذ القرارات بالبنك، تعدل البنوك هذه الحصص للاكتتاب بإضافة أسهم إضافية تطرح للاكتتاب في هذه الزيادات.

منظومة ريادة الأعمال

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقبول خطاب اتفاق بين جمهورية مصر العربية (وزارة الاستثمار والتعاون الدولي)، وصندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل الذي يتبع لبنك التنمية الأفريقى، يخص القرار منحة تهدف لتعزيز المنظومة البيئية لريادة الأعمال بدعم مركز ريادة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار من خلال تحديث الخدمات المقدمة لرواد الأعمال وتوفير المعلومات وخدمات تطوير الأعمال لصغار المستثمرين وأصحاب الأفكار الابتكارية من رواد الأعمال، بتكلفة إجمالية للدعم 550 ألف دولار أمريكى.

جامعة اللوتس

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، لتدشين جامعة خاصة "جامعة اللوتس"، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا؛ ولاتهدف الجامعة لتحقيق ربح، أن يكون هدفها هو الإسهام فى رفع البحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد الخبراء في شتى المجالات، بما يوفر الترابط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتقدم .

تتكون الجامعة من كليات: الهندسة، وطب الفم والأسنان، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون الجميلة والتطبيقية، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.