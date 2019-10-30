الأخبار المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 30 أكتوبر 2019

تقدم لكم بوابة الفجر النشرة المسائية لمحافظة سوهاج يوم الخميس 30 أكتوبر 2019 ضمن خدماتها الإخبارية اليومية.



تحرير 118 محضرا تموينيا متنوعا بمركزي جهينة والمنشأة وحي الكوثر بسوهاج



تمكنت محافظة سوهاج من تحرير 118 محضر تمويني متنوع، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية بمراكز "جهينة والمنشاة، وحي الكوثر" خلال الأربعة أيام الماضية، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



الحملات إستهدفت المحلات التجارية والأسواق



وأشار ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة الى تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية، ومحلات الجزارة، لرفع الاشغالات وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر بالمدينة، لافتا انها أسفرت عن تحرير 63محضر مخالفة ومضبوطات متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ولفت شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة إلى تنفيذ حملة اشغالات وتموين بنطاق المركز أسفرت عن تحرير عدد 8 محاضر تموين غير مطابق للارصدة، وضبط أدوات مخبز عدم نظافة، وعدم إعطاء بون صرف، كما تم تحرير عدد 10 محاضر إشغال طريق، وعدد 20 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية.



مراقبة الأسعار وضمان الجودة ومحاضر صحية للمخالفين



وقال أحمد الشطوري رئيس حى الكوثر أنه بالمرور على المصانع المختلفة بنطاق الحى لمراقبة الأسعار وضمان الجودة بالمنطقة الصناعية الأولى، ومجمع الصناعات الصغيرة، أسفرت الحملة التموينية المكبرة عن تحرير عدد ١٦ محضر عدم وجود شهادات صحية، وتحريرمحضر نظافة صحية.



ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص



وتمكنت الأجهزة المعنية فى محافظة سوهاج من ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص بمركز المراغة، يحتوي 3 طن و700 كيلو جرام حلويات كانت معدة لطرحها للبيع للمواطنين بموسم "المولد النبوي الشريف"، كما تم تحرير 41 محضر تمويني متنوع، وضبط 560 كيلو جرام من الاسماك واللحوم والدجاج الغير صالح للإستهلاك الآدمي.



جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



"حقق مشروعك".. مبادرة لـ"الأورمان" لتوفير المشروعات للأسر الأكثر احتياجًا بأسيوط



أطلقت جمعية الأورمان اليوم الأربعاء الموافق 30أكتوبر وفى محافظة سوهاج مبادرة جديدة تحت عنوان "حقق مشروعك" تهدف الى توزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر على الاسر الاكثر احتياجا متمثلة فى القروض الحسنه وتسليم الأكشاك والمواشي فى جميع مراكز محافظة سوهاج.



المبادرة تهدف إلي زيادة دخل الأسر والنهوض بالمستوي المعيشي



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مبادرة "حقق مشروعك" التى أطلقتها الجمعية فى محافظة سوهاج تأتى استكمالًا لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها وذلك من خلال اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الظروف المعيشية للاسر ليدر دخلًا ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.



الأورمان دعمت 6902 مشروع تنموىحتي الاَن



وأشار شعبان أن الجمعية قدمت منذ بداية العمل فى محافظة سوهاج عدد (6902) مشروع تنموى، وأنه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة سوهاج بهدف تذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بانحاء المحافظة، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.



والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة سوهاج تقوم فى المجال الطبي بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وكذلك المساهمة فى زواج الفتيات اليتيمات، فضلًا عن اقامة معارض الملابس المجانية والأثاث والأجهزة الكهربائية.



إنشاء مركز تسوق لعرض المنتجات اليدوية في سوهاج



أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج إقامة مركز للتسوق لعرض الصناعات اليدوية والحرف التراثية بالمحافظة، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية، لتمويل المشروعات، وخلق فرص عمل للشباب، والحفاظ على الهوية التراثية للمحافظة، والتسويق بصورة جيدة لمنتجات تلك الحرف.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلي الجمعيات الأهلية الحاصلة على ترخيص هيئة الرقابة المالية بسوهاج، بحضور سيد نصار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة.



مركز التسوق سيعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة



وأشار محافظ سوهاج إلى أهمية تمويل المشروعات الصغيرة، والصناعات اليدوية، والحرف التراثية، موضحًا أن مركز التسوق سيعرض منتجات أصحاب الحرف اليدوية من " التلي، ومنسوجات أخميم" والتى تتميز بجودة عالية، بالاضافة الى منتجات الحرف اليدوية فى مجال الزراعة والأغذية، لافتًا إلى استغلال "الحديقة المتحفية"، بجوار متحف سوهاج القومي، لإقامة معارض والتسويق لأصحاب تلك الحرف حفاظًا عليها، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية، وأجهزة المحافظة للتسويق للحرف اليدوية.



تنفيذ مبادرة حياة كريمة في 29 قرية داخل 7 مركز بسوهاج كمرحلة أولي



ومن جانبه، قال سيد نصار رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج أن هدفنا تشجيع الجمعيات الأهلية على التعامل مع الجهاز، وتحقيق أهداف الدولة في رعاية الحرف التراثية وتشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل الحر بمحافظة سوهاج، لافتًا الى المشاركة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة بعدد 29 قرية، في 7 مراكز بسوهاج كمرحلة أولي.



رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بسوهاج وفرنا 15 الف و122 فرصة عمل لأبناء المحافظة



واستعرض "نصار" خلال الاجتماع انجازات فرع الجهاز بسوهاج فيما يخص التمويل المتناهي الصغر في الفترة من 1 يناير 2019، وحتى 31 سبتمبر الماضي، موضحا أن الجهاز خلال تلك الفترة قام بتمويل 9 ألف و600 مشروع صغير ومتناهي الصغر، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المنصرفة 210 مليون و180 ألف و223 جنيها، ساهمت في توفير 15 الف و122 فرصة عمل لأبناء محافظة سوهاج، مشيرًا إلى الاشتراك في 8 معارض دولية ومحلية لعدد 60 عارض خلال نفس الفترة.



دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال



وكشف رئيس فرع الجهاز عن تنظيم 6 دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال لعدد 375 متدرب، لافتًا إلى إحتلال المرأة السوهاجية المركز الأول في تمويل الأنشطة الحرفية بالمحافظة بنسبة تزيد عن 90%.



جامعة سوهاج تواصل احتفالاتها بنصر أكتوبر وتستضيف قائدي "عملية السبت الحزين"



شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، الاحتفال بقائدي عملية "السبت الحزين" احد عمليات حرب الاستنزاف التي قادتها القوات المسلحة المصرية ضد العد الاسرائيلي في عام ١٩٧٠، بقاعة قناة السويس الجديدة بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد، احتفاء باللوائين عبدالحميد خليفه اسماعيل، ومحمد محمود عمر بطلي حرب اكتوبر والاستنزاف والمخابرات الحربية.



حضر الإحتفالية نواب رئيس الجامعة، والعقيد هشام محمد علي المستشار العسكري لمحافظة سوهاج، والمقدم ايمن مسيل مكتب المخابرات الحربية، واشرف كمال الباحث في التاريخ العسكري، وعمداء الكليات والوكلاء والمحاربين القدامى والطلاب.



وألقى الدكتور احمد عزيز كلمة رحب فيها بضيوف الجامعة، وقال ان الاحتفال بقائدي معركة السبت الحزين لإبراز بصماتهم الواضحة وعطائهم خلال حرب الاستئناف وحرب أكتوبر، مشيرًا أن الاحتفالية تأتي ضمن سلسلة الاحتفالات التي نظمتها الجامعة للاحتفال بالذكرة ٤٦ لانتصارات اكتوبر المجيدة عام ١٩٧٣، مناشدا الطلاب بالافتخار بأبناء سوهاج الذين صنعوا النصر وساهموا بأرواحهم ودمائهم من أجل عزة وكرامة مصر.



معركة معركة السبت الحزين جاءت للرد علي عدوان مدرسة بحر البقر



ومن جانبه استعرض اللواء عبدالحميد خليفه أحداث العمليات التي قام بتنفيذها بالاشتراك مع باقي افراد العملية منها عملية الرد على عدوان مدرسة بحر البقر، والسبت الحزين، ورأس العش، في اواخر مايو ١٩٧٠ محذرًا الشباب من الاستماع للشائعات المغرضة في ظل حروب الجيل الرابع وثورة السوشيال ميديا، مؤكدًا أن جيش مصر من اقوى جيوش العالم وان قيادتنا السياسية واعية ومتينة.



والقى اللواء محمد محمود عمر كلمة اعرب فيها عن سعادته بوجوده في جامعة سوهاج، مشيرًا الى ان الانتصارات في الحروب تعد اعمال جماعية وليست فردية، موضحًا ان بعض ابطال سوهاج في عمليتي السبت الحزين ورأس العش قاموا ببطولات تفوق حد الأساطير.



جدير بالذكر أن رئيس الجامعة قام بتكريم اللوائين بمنحهم درع الجامعة تقديرًا لما قدموه من بطولات سيحفظها التاريخ.