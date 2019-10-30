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تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 05:19 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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شهد أول أيام الانتخابات الطلابية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث شهدت الساعات الأولى توافد العديد من الطلاب على مقر رعاية الشباب لسحب الاستمارات وتسجيل الأسماء بمختلف اللجان.

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضي، القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية، مشيرًا إلى أن طلاب كلية الآداب دائما عند حسن الظن الجميع.

ومن المقرر أن تبدا الجولة الأولي من الانتخابات فى التاسعة صباحا يوم الأحد ١٠ نوفمبر، على أن تكون الإعادة ١١ نوفمبر، ويتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ١٢ نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الإتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات في ١٣ نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في ١٤ نوفمبر بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)
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الكلمات المفتاحية

انتخابات طلابية آداب عين شمس أخبار مصر

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