تفاصيل اليوم الأول لانتخابات الطلاب بـ آداب عين شمس (صور)





وأوضح الدكتور مصطفى مرتضي، القائم بأعمال عميد الكلية، أنه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لبدء العملية الانتخابية بكل حيادية وشفافية، مشيرًا إلى أ ن طلاب كلية الآداب دائما عند حسن الظن الجميع.



ومن المقرر أن تبدا الجولة الأولي من الانتخابات فى التاسعة صباحا يوم الأحد ١٠ نوفمبر، على أن تكون الإعادة ١١ نوفمبر، ويتم انتخاب الأمناء ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ١٢ نوفمبر، ويتم انتخاب رئيس الإتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات في ١٣ نوفمبر، وينتهي ماراثون الانتخابات في ١٤ نوفمبر بانتخاب الأمناء ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.

شهد أول أيام الانتخابات الطلابية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث شهدت الساعات الأولى توافد العديد من الطلاب على مقر رعاية الشباب لسحب الاستمارات وتسجيل الأسماء بمختلف اللجان.