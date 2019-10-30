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انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:06 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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بدأ ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2019/2020 صباح اليوم الأربعاء، حيث تم فتح باب التقدم لسحب استمارات الترشح من خلال مكاتب رعاية الشباب بالكليات .

ومن المقرر أن يتم إعلان الكشوف المبدئية فى 3 نوفمبر القادم، وفى اليوم التالى سيتم تلقى وفحص الطعون، وفى 5 نوفمبر سيتم إعلان الكشوف النهائية، وفى اليوم التالى ستبدأ الدعاية الانتخابية.

يذكر أنه فى 10 نوفمبر المقبل ستبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج، وفى اليوم التالى ستبدأ انتخابات الإعادة، وفى 12 نوفمبر ستبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، وفى اليوم التالى سيتم انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات.

وتجدر الإشارة إلى انتهاء ماراثون الانتخابات فى 14 نوفمبر بانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعات.

جدير بالذكر أن د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وافق على الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2019/2020، وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان؛ وذلك لمتابعة سير أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2019/2020.
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الكلمات المفتاحية

مارثون انتخابات اتحاد الطلاب اتحاد الطلاب

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