عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعانة بعدد من شباب النادي خلال مسعكر الفريق بالإمارات.





الأهلي يضم 5 ناشئين بالمعسكر الخارجي





واستقر فايلر على ضم كل من عربي بدر، ومحمد عبد المنعم، وفارس طارق، ومحمد فخري، وشادي رضوان، بعدما ظهروا بمستوى مميز خلال الفترة الماضية.





ويشارك الثنائي عربي بدر لاعب وسط فريق الناشئين بالنادي مواليد 2001 ومحمد عبدالمنعم مدافع فريق 99، منذ فترة في تدريبات الفريق الأول باستمرار.





ويشارك فارس طارق ضمن ناشئين مواليد 2000، ومحمد فخري صانع ألعاب فريق الشباب مواليد 99، وشادي رضوان جناح فريق الناشئين مواليد 2001.





الأهلي يستعد لمعسكر مغلق في الإمارات





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للدخول في معسكر مغلق أثناء توقف الدوري.





تأجيل الدوري بسبب الأمم الإفريقية





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، أعلن في وقت سابق عن تأجيل مشابقة الدوري الممتاز بداية من الجولة السادسة وماتبقى من الخامسة، لحين الانتهاء من بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.





وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما على ملعبي السلام والقاهرة، بمشاركة 8 منتخبات بالفترة من 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





ويلعب المنتخب الوطني، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم كل من "مالي و غانا و الكاميرون" حيث يفتتح مشواره أمام المنتخب المالي.





140 ألف دولار قيمة معسكر الأهلي





ومن المقرر أن تتحمل خزينة النادي الأهلي 140 ألف دولار لإقامة المعسكر المغلق في الإمارات، من حجز فنادق وملاعب تدريبية.









وينطلق معسكر الأهلي بالفترة من الأول من نوفمبر حتى 7 من نفس الشهر يتخلله مباراة أو مباراتين وديتين استعدادا لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وحصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على إجازة لمدة ثلاثة ايام للسفر آلى بلاده تبدأ عقب نهاية معسكر الفريق مباشرة، للإطمئنان على إسرته خاصة أنها الإجازة الأولى التي يحصل عليها عقب توليه المسئولية خلفا للمقال الأوروجوياني مارتن لاسارتي.









وتوجه سمير عدلي المدير الإداري وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، صباح اليوم إلى دبي من أجل إنهاء كافة الترتيبات والإطمئنان على مقر الإقامة قبل دخول الفريق في معسكر.





الأهلي يستعد لدوري أبطال إفريقيا



