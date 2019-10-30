تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% خاسرا 37.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.77 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4755.27 نقطة.

وجرى التداول في بورصة الكويت على 158.8 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 6930 صفقة ، وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%.

وعن متابعة الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد لوجظ تصدر سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بإرتفاع نسبته 11.56%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" قائمة التراجعات بالبورصة وبنسبة هبوط 18.89% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.68%.