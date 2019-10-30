Advertisements
Advertisements
Advertisements

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الأربعاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:38 م
Advertisements
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
Advertisements
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% خاسرا 37.54 نقطة ليغلق عند مستوى 5729.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.79% خاسراً 49.65 نقطة ليغلق عند مستوى 6230.77 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 12.57 نقطة ليغلق عند مستوى 4755.27 نقطة.
 
وجرى التداول في بورصة الكويت على 158.8 مليون سهم بقيمة 31.2 مليون دينار كويتى عبر 6930 صفقة ،وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.35%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع  المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.43%.
 
وعن متابعة الأسهم الأكثر إرتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت ، فقد لوجظ تصدر سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بإرتفاع نسبته 11.56%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 9.93%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات السياحية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة الشعبية الصناعية" قائمة التراجعات بالبورصة  وبنسبة هبوط 18.89% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 10%، ثم شركة المال للاستثمار بنسبة 9.68%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من نصف ساعة

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 22 ساعة

"ليه مش في بالنا إن النهاية قريبة".. تفاصيل جديدة حول ضحية "قطار 934"

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

منذ ساعة و 14 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 5 ساعات

فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

منذ ساعة و نصف

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة "الكويت "بختام جلسة الأحد

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في مستهل جلسة الأحد

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:57 م

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status