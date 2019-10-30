Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:29 م
Advertisements
الخطيب
الخطيب
علي نبوي
Advertisements

قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " تهنئة خاصة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بمناسبة عيد ميلاده ال٦٥ .

 

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر  تدوينة عبر  فيها عن تمنياته بعيد ميلاد سعيد لأسطورة الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

 

ووصف الحساب الرسمي للفيفا محمود الخطيب بصاحب الأقدام  الذهبية والمتعة الكروية .

 

وأكد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم على أن تاريخ الأسطورة محمود الخطيب سيظل محفوظا بحروف من ذهب في ذاكرة كرة القدم وفي قلوب محبيه.

 

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)
ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمود الخطيب عيد ميلاد محمود الخطيب الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يكتشف 5 مواهب في معسكر الأهلي بالإمارات

منذ أقل من نصف ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ يوم

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 6 ساعات

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 14 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 19 ساعة

فيديو كليب "السلطان" لمحمد رمضان يتخطى حاجز الـ5 ملايين مشاهدة

منذ ساعة و 28 دقيقة

"ليه مش في بالنا إن النهاية قريبة".. تفاصيل جديدة حول ضحية "قطار 934"

منذ ساعتين و 54 دقيقة

ماذا قال "فيفا" عن عيد ميلاد محمود الخطيب (صاحب الأقدام الذهبية)

منذ ساعة و 13 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 22 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 7 ساعات

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الفيفا لـ "تريزيجيه" في عيد ميلاده: نراك في قطر 2022

رسالة طويلة من فيفا لـ"أبوتريكة" في عيد ميلاده

في عيد ميلاده الـ46.. الفيفا يُهنئ سامي الجابر

في عيد ميلاد محمود الخطيب.. لحظات "بيبو" التي لا تنسى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:57 م

140 ألف دولار تكاليف معسكر الأهلي في الإمارات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

10:36 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status