السبت.. انطلاق برنامج "البيه والهانم" على "صدى البلد"



برنامج"البيه والهانم" هو برنامج اجتماعى يتم تقديمه فى شكل مختلف، ويتناول قضايا الأسرة المصرية فى قالب مبهج يرسم الابتسامة، من خلال حكاوى البيه والهانم ووجهة نظر كل منهما فى الموضوعات التى تهم كل بيت.



وأعربت رنا عرفة عن سعادتها الكبيرة بالعودة إلى قناة صدى البلد التى تهتم بالبرامج الاجتماعية الهادفة، والتى تعتبرها بيتها الثانى، فقد عملت بها حوالى أربع سنوات وقدمت خلالها عدة برامج، حققت من خلالها انتشارا كبيرا، وأكدت أن عودتها ستكون بشكل مختلف مع زميل يتميز بخفة الدم هو ممدوح الشناوي.



وأكدت أن برنامج "البيه و الهانم" سيقدم شكلا جديدا للبرامج الاجتماعية تناقش مواضيع حياتنا في بيتنا بشكل غير تقليدي مع تقديم حلول سهلة و بسيطة لحياة احلى و أجمل.





وقال الشناوى إنه سعيد بتجربته الجديدة فى قناة صدى البلد التى تهتم بتقديم كل ما يهم المشاهد، مشيرا إلى أن البرنامج فكرته جديدة ومتميزة ، حيث يطرح مشكلات وقضايا كل بيت من وجهة نظر الرجل والمرأة، ويسعى لتوصيل الرسالة الهادفة من خلال المرح والبهجة.



البرنامج يذاع من السبت إلى الخميس على صدى البلد ٢ الساعة ٦ مساء

تبدأ قناة "صدى البلد" يوم السبت القادم في عرض برنامجها الجديد "البيه والهانم"، والذي يقوم بتقديمه كلا من الإعلامية رنا عرفة والإعلامى ممدوح الشناوي.