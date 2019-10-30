حساب المواطن يوضح لمستفيد سبب ظهور هذه الرسالة

استقبل حساب المواطن استفسار هام من مستفيد بسبب رسالة استقبلها من البرنامج، حيث قال المستفيد لخدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على موقع "تويتر": " عزيزي المستفيد، نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، و ربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن "، وتابع قائلًا: " لا يفتى ومالك في المدينة عطونا العلم وش السالفه ؟ ولا مجرد اجراء روتيني لربط الحساب البنكي بحساب الموطن .. انا وصلت لي بعد وماعرف شسالفه".





ورد حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" موضحًا: "أهلاً بك ، هذه الرسالة إجراء تقني روتيني و تعني انه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن ، نسعد بخدمتك".





أهلاً بك ، هذه الرسالة إجراء تقني روتيني و تعني انه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 30, 2019

