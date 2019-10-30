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حساب المواطن يوضح لمستفيد سبب ظهور هذه الرسالة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:29 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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استقبل حساب المواطن استفسار هام من مستفيد بسبب رسالة استقبلها من البرنامج، حيث قال المستفيد لخدمة المستفيدين التابعة للبرنامج على موقع "تويتر": "عزيزي المستفيد، نود إعلامك بأنه تم التحقق من صحة رقم الحساب البنكي الخاص بك، و ربطه بطلبك في برنامج حساب المواطن"، وتابع قائلًا: " لا يفتى ومالك في المدينة عطونا العلم وش السالفه ؟ ولا مجرد اجراء روتيني لربط الحساب البنكي بحساب الموطن.. انا وصلت لي بعد وماعرف شسالفه".

ورد حساب المواطن عبر صفحة "خدمة المستفيدين" موضحًا: "أهلاً بك ، هذه الرسالة إجراء تقني روتيني و تعني انه تم التحقق من صحة حسابك البنكي وربطه بطلبك في حساب المواطن، نسعد بخدمتك".


وأطلق برنامج حساب المواطن صفحة "خدمة المستفيدن" على موقع "تويتر"، وذلك للرد على استفسارات المستفيدين والمتقدمين للدعم، كما تعمل الصفحة على مدار الأسبوع من الساعة الثامنة صباحًا وإلى الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وهناك أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم جوال 19912 لنفس الغرض.
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