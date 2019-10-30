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شاهد اهداف مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد (5-1) في الدوري الإسباني (فيديو)

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:59 م
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برشلونة ضد بلد الوليد
برشلونة ضد بلد الوليد
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اهداف مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد (5-1) في الدوري الإسباني

تصدرت Barcelona محرك بحث "جوجل" في مصر، بعدما سحق فريق Barcelona برشلونة غريمه بلد الوليد ف بطولة الدوري الإسباني بخماسية مقابل هدف، وفيما يلي نقدم لكم أهداف مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد في اللجيا.

مستوى واهداف مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد.. وميسي يتألق

قاد النجم العالمي ليونيل ميسي فريق Barcelona برشلونة لفوز ساحق ضد فريق بلد الوليد ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" على ملعب استاد "كامب نو" بالأمس.

بدأ فريق Barcelona برشلونة بقوى في المباراة، حيث استغل اللاعب الفرنسي كليمنت لينجليه خطأ دفاع بدل الوليد ليخرز الهدف الأول للبارسا عبر تسديدة مباشرة على المرمى وذلك بعد 3 دقائق فقط من عمر اللقاء.

وتعادل فريق بلد الوليد في الدقيقة الـ15 من الشوط الأول، بعد خطأ دفاعي من لاعبي Barcelona، ليسجل كيكي أوليفاس هدف التعادل لبلد الوليد.

وتقدم Barcelona برشلونة بالهدف الثاني عن طريق تمريرة الساحر ميسي لزميله أرتورو فيدال، ليسجل فيدال هدف التقدم في الدقيقة 29 من المباراة.

وفي الدقيقة 34 تألق ميسي ليسجل الهدف الثالث لبرشلونة Barcelona عبر تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة امام مرمة بل الوليد، وسجل ميسي الهدف الرابع الدقيقة 75، حيث استلم الكرة بمهارة رائعة وسددها في الشباك.

وفي الدقيقة 77 من المباراة صنع ميسي الهدف الخامس، حيث مررها للويس سواريز ليحرز الهدف الختامي من مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد.

ترتيب الفريقين بعد مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد

ويذكر أن فريق Barcelona برشلونة حصل على 22 نقطة بعد المباراة ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، بينما يحتل بلد الوليد المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

شاهد اهداف مباراة Barcelona برشلونة ضد بلد الوليد (5-1) في الدوري الإسباني

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