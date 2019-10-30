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سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في محلات الصاغة.. المعدن الأصفر يستقرعالميًا
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:47 م
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سعر جرام الذهب اليوم
استقر سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 30-10-2019 في محلات الصاغة ، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب على المستوى المحلى والعالمي خلال تعاملات امس بقيمة انخفاض وصلت الى 5 جنيهات للجرام وننشر اخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم في سوق الصاغة بمصر.
اسعار الذهب بعد تراجعها
انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 671 جنيهًا اليوم، مقابل 675 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 575 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 775 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5386 جنيها.
اسعار الذهب العالمية اليوم
وعالميا، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مسجلا مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم مع تفاؤل تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع، وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1491.72 دولار للأوقية، بعدما تراجع بنحو 1% في الجلسة السابقة، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1494 دولارا للأوقية، بحسب وكالة انباء رويترز.
سعر جرام الذهب اليوم
سعر جرام الذهب اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 768 جنيهًا.
سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 672 جنيهًا.
سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 576 جنيهًا.
بلغ سعر الجنيه الذهب 5 آلاف و376 جنيه.
بلغ سعر الاوقية 1494 دولارا
اسعار المعادن النفيسة على مستوى العالم
لم يطرأ تغير كبير على المعادن النفيسة الأخرى، إذ هبطت الفضة 0.1% عند 17.78 دولار للأوقية لتنزل لليوم الثالث على التوالي، واستقر البلاتين دون تغيير عند 919.63 دولار، وزاد البلاديوم 0.4% إلى 1788.06 دولار للأوقية.
توقعات اسعار الذهب على المستوى العالمي
تشير توقعات المستثمرون أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بواقع 0.25 نقطة مئوية للمرة الثالثة هذا العام، وقدمت مخاوف من ركود وتباطؤ اقتصادي عالميين محتملين دعما للمعدن الأصفر، ومن المتوقع ايضا إن السعر الفوري للذهب قد يختبر مستوى الدعم عند سعر 1480 دولارا للأوقية، مع وجود فرصة جيدة بالنزول لما دون هذا المستوى.
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