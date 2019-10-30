سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019 في محلات الصاغة.. المعدن الأصفر يستقرعالميًا

سعر جرام الذهب اليوم





استقر سعر جرام الذهب اليوم الاربعاء 30-10-2019 في محلات الصاغة ، وذلك بعد هبوط أسعار الذهب على المستوى المحلى والعالمي خلال تعاملات امس بقيمة انخفاض وصلت الى 5 جنيهات للجرام وننشر اخر تحديث في سعر جرام الذهب اليوم في سوق الصاغة بمصر.





اسعار الذهب بعد تراجعها

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 671 جنيهًا اليوم، مقابل 675 جنيهًا، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى نحو 575 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 775 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5386 جنيها.





اسعار الذهب العالمية اليوم

وعالميا، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مسجلا مستوى 1490 دولارا للأوقية مع صعود الأسهم مع تفاؤل تقدم في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة بينما تلقى المعدن بعض الدعم من الترقب قبيل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع، وبحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1491.72 دولار للأوقية، بعدما تراجع بنحو 1% في الجلسة السابقة، ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1494 دولارا للأوقية، بحسب وكالة انباء رويترز.



