اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور.. تراجع جديد لأسعار البلطى والبورى

اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور

سجلت اسعار الاسماك اليوم حالة من التراجع في سوق العبور الأربعاء 30-10-2019، وذلك بعد ان واصلت اسعار الاسماك حالة الاستقرار اتشهدها منذ تعاملات الاسبوع الماضي حتى تعاملات أمس، لتعاود الاسعار تراجعها مرة أخرى في سوق العبور أكبر أسواق الجملة في مصر وجاؤ اخر تحديث للاسعار وفقا للموقع الرسمى لسوق العبور كما يلي:

تراجع اسعار الاسماك اليوم

انخفض سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019 مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، بسوق العبور اليوم ليتراوح بين 44 و50 جنيها، كما صعد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



