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اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور.. تراجع جديد لأسعار البلطى والبورى
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 02:22 م
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اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور
سجلت اسعار الاسماك اليوم حالة من التراجع في سوق العبور الأربعاء 30-10-2019، وذلك بعد ان واصلت اسعار الاسماك حالة الاستقرار اتشهدها منذ تعاملات الاسبوع الماضي حتى تعاملات أمس، لتعاود الاسعار تراجعها مرة أخرى في سوق العبور أكبر أسواق الجملة في مصر وجاؤ اخر تحديث للاسعار وفقا للموقع الرسمى لسوق العبور كما يلي:
تراجع اسعار الاسماك اليوم
انخفض سعر كيلو السمك البلطي 4 جنيهات، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019 مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 4 جنيهات، بسوق العبور اليوم ليتراوح بين 44 و50 جنيها، كما صعد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
اسعار الاسماك اليوم
اسعار الأسماك في الاسواق اليوم
سعر السمك البورى بين 44 جنيها للكيلو
سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو
سعر الدنيس 90 جنيها.
سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها
سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها
أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.
سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 25 جنيها.
سعر كيلو البلطى "2" بين 18-24 جنيها.
سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها
سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها
سعر الثعابين بين 50-180 جنيها
أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها.
سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
تصنيع انتاج مصر من الاسماك
وأشارت تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أن 3% من إنتاج الأسماك فى مصر يجرى عليه عمليات تصنيعية، فى حين أن 97% من الإنتاج يباع يوميا في الاسواق، فضلا عن أن 95% من الأسماك المصرية هى أسماك عالية الجودة بعد خروجها من المياه.
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