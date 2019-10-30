وفاة "أكبر امرأة في العالم" عن عمر 123 عامًا في روسيا

توفيت امرأة روسية هي الأكبر في العالم عن عمر 123 عامًا.



ويزعم أن "تنزيليا بيسمبييفا"، ولدت قبل شهرين من تتويج القيصر نيكولاس الثاني، خلال ثلاثة قرون.



وقال "نورجالي بيتيميروف"، المسؤول البارز في منطقتها في منطقة أستراخان، "لقد توفيت بسلام، ودُفنت في مقبرة الأسرة"، حسبما ذكرت صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية.



تم الاعتراف بتنزيليا بأنها أكبر امرأة في بلدها من قبل كتاب السجلات الروسية ومن الحكومة الروسية.



وكان سر حياة تنزيليا الطويلة، الناجية من الثورة الروسية، عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها، والانهيار السوفيتي، وكذلك طغيان ستالين، بمثابة "تفاؤل وعمل شاق"، إلى جانب شربها الحليب المخمر.



وقالت أسرتها إن طول عمرها يرجع إلى "عدم الجلوس مطلقًا" و"أسلوب حياة صحي".



وأضافت العائلة: "لم تدخن وأكلت الأطعمة الطبيعية فقط، وتحمّلت عقودًا طويلة من العمل الذي حصلت عليه".



وقال شينتاس، ابنها، وهو الآن في السبعينيات من عمره، إنها عاشت من راسبوتين إلى بوتين.



وأضاف: "لقد شهدت أمي الكثير خلال حياتها الطويلة".

