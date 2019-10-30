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محمود غالي يدخل دائرة اهتمامات الزمالك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:56 م
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محمود غالي
محمود غالي
الفجر الرياضي
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دخل محمود غالي لاعب وسط فريق إنبي دائرة اهتمامات نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

ونال محمود غالب إعجاب مسئولي الزمالك خاصة أنه يجيد أداء مركز لاعب الوسط المدافع بامتياز كما يمتاز بانطلاقاته للأمام باستمرار وقوة وتسديداته وهو ما يحتاجه الفريق الأبيض.

 

كان محمود غالي قد تألق مع فريق طنطا ثم انتقل منه إلى إنبي في الموسم الماضي قبل أن يرحل علي ماهر عن تدريب الفريق ويتولى حلمي طولان المسئولية.

 

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الكلمات المفتاحية

محمود غالي انبي الزمالك الدوري المصري اخبار الزمالك

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