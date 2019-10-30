بومبيو يدعو لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة

حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو القادة السياسيين في لبنان على المساعدة في تشكيل حكومة جديدة تستجيب لاحتياجات شعبه بعد استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء إثر احتجاجات ضخمة ضد الطبقة الحاكمة والفساد.



وقال بومبيو في بيان: "الولايات المتحدة تدعو الزعماء السياسيين في لبنان لتسهيل تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل يمكنها بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيها."



وأعلن الحريري استقالته، خاضًا ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات غير المسبوقة على مستوى البلاد ضد الفساد المتفشي والطائفية.



وقال: "إن المظاهرات السلمية وتعبيرات الوحدة الوطنية على مدار الـ 13 يومًا الماضية قد بعثت برسالة واضحة. والشعب اللبناني يريد حكومة فعالة وإصلاح اقتصادي ووضع حد للفساد المستشري".



وأضاف بومبو: "يجب أن يتوقف أي عنف أو أعمال استفزازية، وندعو الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق وسلامة المحتجين".



قبل خطاب الحريري المتلفز يوم الثلاثاء، هاجم الموالون المتظاهرين في موقعين، بما في ذلك في اجتماع حاشد بالقرب من مقر الحكومة في ساحة رياض الصلح.



وهتفوا بشعارات - أشادوا بزعيم حزب الله حسن نصر الله ورئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرأس حركة أمل - بينما كانوا يرفعون الحواجز جانبًا، ويدمرون الخيام الاحتجاجية ويستفزون المحتجين.

