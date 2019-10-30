Advertisements
Advertisements
Advertisements

أردوغان" يعلن موعد انطلاق الدوريات المشتركة مع روسيا في شمال سوريا

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:47 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن روسيا وتركيا سيبدآن دوريات مشتركة في منطقة بعرض 7 كيلومترات حول منطقة آمنة في شمال سوريا في 1 نوفمبر.

وأضاف "أردوغان"، أيضًا، أن المنطقة الآمنة، التي سبق التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة، يمكن توسيعها، إذا استمرت الهجمات الكردية على تركيا.

وأشار الرئيس التركي، إلى أن بلاده ترى أن انسحاب الميليشيات الكردية من الحدود السورية بموجب الاتفاق مع روسيا لم يكتمل، وحذر أن عملية عسكرية جديدة ضد قوات حماية الشعب الكردية يمكن أن تطلقها أنقرة إذا لم يتغير الموقف.

تتناقض تصريحات "أردوغان" مع تصريحات وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الذي أعلن في 29 أكتوبر أن انسحاب الميليشيات الكردية من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا قد تم قبل الموعد المحدد، وفق ما أوردت وكالة "سبوتنيك".

اتفقت موسكو وأنقرة خلال محادثات في سوتشي في 22 أكتوبر على دخول الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوريين إلى المناطق الشمالية من سوريا لتسهيل انسحاب وحدات حماية الشعب - الشرط المسبق الرئيسي لتركيا لوقف هجومها على الجمهورية العربية. تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب كفرع لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا مجموعة إرهابية.

وبموجب مذكرة سوتشي، وافقت روسيا وتركيا أيضًا على القيام بدوريات مشتركة في منطقة بعرض 10 كيلومترات إلى الشرق والغرب من العملية العسكرية الأخيرة لأنقرة في شمال سوريا، بعد اكتمال انسحاب الميليشيات الكردية.

وقد قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء يوم أمس الثلاثاء، في كلمة له، إنه "عندما تنظر إلى سوريا فتركيا الدولة الوحيدة، التي ترى الإنسان وروابط الأخوة وليس النفط أو النفوذ"، مضيفاً "أينما نذهب، أبصارنا تتوجه إلى قلوب الناس فقط، وليس للثروات".

وذكر "أردوغان"، "يكاد لم يعرب أي من القادة الغربيين، الذين اتصلوا بنا خلال العملية العسكرية التركية على سوريا "نبع السلام" عن حزنهم لاستشهاد 20 شخصا وإصابة 184 آخرين، على يد المنظمة الإرهابية بشكل دنيء"، حسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع الرئيس التركي: "أي دولة أخرى غير تركيا تدعي أن ما يشغلها في المسألة السورية هو حقوق الإنسان وأرواح الأبرياء ومستقبل الشعب فهي كاذبة".

وأوضح "أردوغان"، حول المنطقة الآمنة في سوريا: "روسيا أبلغت سلطاتنا المعنية بإخراج المنظمات الإرهابية من المنطقة بشكل كامل".

وأختتم الرئيس التركي كلامه، قائلاً: "انتهت مهلتي الـ120 والـ150 ساعة، التي حددناها مع الجانبين الأمريكي والروسي، وهناك مباحثات سنجريها الاربعاء".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شمال سوريا سوريا روسيا تركيا انقره المنطقة الامنة في سوريا

أخبار تهمك

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 18 دقيقة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ 43 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي بشأن إنهاء العمليات العسكرية في شمال سوريا

ترامب بعد اتفاق سوريا: العقوبات على تركيا لن تكون ضرورية

تفاصيل الاتفاق الأمريكي التركي حول إنهاء العمليات العسكرية بسوريا

أردوغان: وحدات حماية الشعب الكردية السورية تواصل الانسحاب من منطقة الحدود التركية

روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق لإزالة وحدات حماية الشعب الكردية من الحدود السورية

تفاصيل مكالمة وزير الخارجية الروسي مع نظيره التركي حول سوريا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status