اليونسيف: فترة المراهقة 'حرجة' ولمسنا حاجة ماسة للتعامل مع هذا السن

قالت هالة أبو خطوة المدير الإعلامى لليونسيف، إن تعريف سن الطفل في مصر بحكم الدستور والمواثيق الدولية، ما هو دون الثامنة عشر، وأن فترة المراهقة هي فترة حرجة، مؤكدة أن الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف جزء من برنامج مشترك ما بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.



وأضافت خلال كلمة لها بالمائدة المستديرة التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالإشتراك مع منظمة اليونيسيف، حول دور الإعلام في تعزيز التربية الإيجابية وإنهاء العنف والممارسات الضارة ضد الأطفال، أن الحملة القومية لحماية الأطفال من العنف امتدت على مدار الثلاث سنوات الماضية.



وتابعت: "السن الحرج هو سن المراهقة، لذلك لمسنا حاجة ماسة للتعامل مع هذا السن، وضرورة أن يكون هناك نوع من أنواع المدد من الرسائل و التوجيهات العامة، هناك منهج عام يمكن على الأقل أن نعرف به الأسرة و مقدمي الرعاية".