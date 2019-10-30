6 هدايا من الدولة للمواطنين بمناسبة المولد النبوي الشريف

مع استعداد المواطنين لاحتفاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المصريين في الثاني عشر من ربيع أول من كل عام، قدمت الحكومة في كافة قطاعتها، بعض الهدايا للمواطنين، من بينها منح ومكافأة شهر للعاملين، وإجازات رسمية في كلاً من القطاع العام والخاص، فضلاً عن فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة.





وأعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة المولد النبوي الشريف للمديريات الإقليمية على أن تنفذ في كل مديرية على حدة، ويكون الاختبار بكل مديرية على حدة في كتابي، الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، إضافة إلى تفسير جزء (عم ) بما يشمل معاني المفردات والمقاصد العامة للسورة وأسباب النزول، بحيث يتم الاختبار على مستوى المديريات كل مديرية على حدة في نهاية شهر ربيع الأول، ثم الاختبار المركزي للناجحين في المديريات بديوان عام الوزارة. في هذا الصدد ترصد"الفجر"، خلال السطور التالية أبرز الهدايا التي قدمتها الدولة لمواطنيها والمواظفين بمناسبة المولد النبوي.





إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

وكان للعاملين في جميع المؤسسات بالقطاع العام والخاص نصيب، إذ أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن السبت 9 من نوفمبر، الموافق الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1441 هجرية، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربًا عن خالص التهاني لعمال مصر والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأكد سعفان، أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر. وكلف وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، حيث أصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.





مكافأة شهر للعاملين في جامعة أسيوط

وفي إطار حرص إدارة الجامعة على تحفيز العاملين والتيسير عليهم في كافة المناسبات الاجتماعية والدينية، وافق الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على صرف شهر مكافأة لجميع العاملين بالجامعة من الراتب الأساسي، موجهاً التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، متمنيا أن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وأهلها بالخير واليمن والبركات.





وأضاف "الجمال"، أن القرار ينص على صرف المكافأة بحد أدنى 300 جنيه للعمالة المثبتة وذلك مراعاة لأصحاب الأساسيات الضعيفة من العاملين بالجامعة، موضحًا أن قراره يشمل كذلك صرف مبلغ 300 جنيهاً لجميع العمالة الموسمية بالجامعة من متعاقدين ومؤقتين وعاملين باليومية ومنحة تدريبية وذلك من المتواجدين بالعمل من 1/ 9 وحتى تاريخه.





منحة 400 جنيه من جامعة بورسعيد

في سياق متصل، قرر مجلس جامعة بورسعيد بجلسته رقم 113 المنعقدة أمس الثلاثاء، صرف منحة قدرها 400 جنيه لأعضاء الجهاز الإداري بالجامعة، حيث وافق المجلس، خلال الاجتماع، على منح درجة الدكتوراة لثلاثة باحثين، ومنح درجة الماجستير لسبعة عشر باحثا. وقدم أعضاء مجلس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنين أن تعود هذه الذكرى العطرة على أسرة الجامعة بكل الخير.





مكافأة شهر من التأمين الصحي

فيما قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي منح موظفيها مكافأة شهر لكل عامل بحد أدنى 800 جنيه، وأكد القرار أن المكافأة تؤدي إلى جميع العاملين المعنيين والعقود، كما يمنع من الحصول عليها المحالون إلى المحكمة الجنائية والموقوفون عن العمل وكذلك المعارون والمنتدبون خارج الهيئة والمتعاقدون بنظام الفترات أو الإستحقاقات.. ويتم الصرف وفقا للقرار من موازنة الهيئة.





صرف 750 جنيها منحة من السكة الحديد والمترو

وتحت بند مكافأة تشجيعية قررت وزارة النقل صرف منحة قدرها 750 جنيه بمناسبة المولد النبوى لكافة العاملين بالسكة الحديد والشركات التابعة لها ومترو الأنفاق والبالغ عددهم حوالي 68 ألف عاملا. وأكد قرار الوزارة على صرف المنحة من بند الحوافز والمكافآت بموازنة كل جهة من الجهات المذكورة بالقرار المتمثلة فى هيئة السكة الحديد والشركات التابعة لها وشركة مترو الأنفاق، على أن يتم تدبير اعتمادات هذه المنحة وصرفها فى حالة سماح موازنة كل شركة بذلك.





فتح منافذ لبيع اللحوم بأسعار مخفضة

كما جرى العمل على قدم وساق بمديرية للزراعة وإدارة التعاون الزراعي والجمعية المركزية والجمعيات المشتركة لإعداد منافذ لبيع اللحوم بأسعار تنافسية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين غير القادرين. وأكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل الوزارة، على التصدى لجشع الجزارين والتجار وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى فتح منافذ بيع لحوم طازجة بأسعار موحدة ومخفضة بالتعاونيات وذلك من خلال ذبح وبيع عجول تسمين بقرى بأسعار مناسبة وجودة عالية.





وتم الاتفاق على فتح منفذ بكل جمعية مشتركة ترى حاجتها لهذا المشروع لزيادة نشاط الجمعية على أن تقوم الجمعية بتجهيز المكان المناسب والتنسيق مع جزار ويتم التوريد للجمعيات من مشروع عاداه بمركز كفر الدوار وذلك بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتموين والإدارة العامة للتعاون و مديرية الطب البيطري.



