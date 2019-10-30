Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي عياش يدعم المظاهرات اللبنانية بـ"أنا لبنان"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:44 م
Advertisements
رامي عياش
رامي عياش
رشا عادل
Advertisements

أطلق المطرب رامي عياش، أغنية جديدة بعنوان "أنا لبناني" منذ يوم علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لدعم إنتفاضة لبنان.


ونشر رامي، عبر حسابه الشخصي "تويتر"الاغنية وعلق قائلاً": "أنا لبناني عالب خلي جبينك عالي وسجل عجبينك لبنان".


تفاعل الجمهور مع الأغنية


لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رامي، وجاءت التعليقات إيجابية مؤكدين على وطنية رامي عياش.


أغنية "أنا لبناني"


يذكر أن اغنية "أنا لبناني"الذي طرحها رامي، من كلمات نزار فرنسيس، ألحان رامي عياش، توزيع جان ماري ري.


كلمات الأغنية

انا لبناني بلدي قلبي التاني انا لبناني بلدي قلبي التاني انا لبناني بلدي قلبي التاني ع الغالي ما بيغلى غالي مافي اغلى من الأوطان عالي خلي جبينك عالي وسجل ع جبينك لبنان علي الغالي ما بيغلى غالي مافي اغلى من الأوطان عالي خلي جبينك عالي وسجل ع جبينك لبنان انا لبناني هيدا لبناني انا لبناني هيدا لبناني
انا لبناني هيدا لبناني انا لبناني هيدا لبناني.


أخر أعمال رامي عياش


يذكر أن أخر أعمال رامي عياش أغنية "سكاكر السكر"الذي شاركته فيها فيفي عبده، الأغنية كلمات خالد فرناس، عمرو الشاذلي، توزيع محمد، وتم طرح الاغنية علي طريقة الفيديو كليب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مظاهرات لبنان فن رامي عياش اغنية رامي عياش الجديدة

أخبار تهمك

قطة بمكياج كامل.. ياسمين عبدالعزيز تثير رعب جمهورها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ يوم

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 22 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 16 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

منذ 41 دقيقة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 18 ساعة

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يرفض الصفقات ويطرد 3 نجوم

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تشارك رامي عياش في كليب "يا سكاكر السكر يا مسكر"

رامي عياش يحصد 26 ألف مشاهدة بـ "عمر جديد"

رامي عياش يطرح أغنية جديدة من الألبوم

طرح "قصة حب" رامي عياش 6 يونيو.. وكليب "سكاكر السكر" بمشاركة فيفي عبدو

رامي عياش وفيفي عبده يحتفلان بعيد الفطر بـ"سكاكر السكر"

رامي عياش وفيفي عبده يطرحان "ياسكاكر السكر" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

عاجل.. الأهلي يضم مؤمن زكريا لمعسكر الإمارات

12:52 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status