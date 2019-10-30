رامي عياش يدعم المظاهرات اللبنانية بـ"أنا لبنان"

أطلق المطرب رامي عياش، أغنية جديدة بعنوان "أنا لبناني" منذ يوم علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" لدعم إنتفاضة لبنان.

ونشر رامي، عبر حسابه الشخصي "تويتر"الاغنية وعلق قائلاً": "أنا لبناني عالب خلي جبينك عالي وسجل عجبينك لبنان".





تفاعل الجمهور مع الأغنية





لاقت الأغنية تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور رامي، وجاءت التعليقات إيجابية مؤكدين على وطنية رامي عياش.





أغنية "أنا لبناني"



يذكر أن اغنية "أنا لبناني"الذي طرحها رامي، من كلمات نزار فرنسيس، ألحان رامي عياش، توزيع جان ماري ري.





كلمات الأغنية

انا لبناني بلدي قلبي التاني انا لبناني بلدي قلبي التاني انا لبناني بلدي قلبي التاني ع الغالي ما بيغلى غالي مافي اغلى من الأوطان عالي خلي جبينك عالي وسجل ع جبينك لبنان علي الغالي ما بيغلى غالي مافي اغلى من الأوطان عالي خلي جبينك عالي وسجل ع جبينك لبنان انا لبناني هيدا لبناني انا لبناني هيدا لبناني

انا لبناني هيدا لبناني انا لبناني هيدا لبناني.





أخر أعمال رامي عياش





يذكر أن أخر أعمال رامي عياش أغنية "سكاكر السكر"الذي شاركته فيها فيفي عبده، الأغنية كلمات خالد فرناس، عمرو الشاذلي، توزيع محمد، وتم طرح الاغنية علي طريقة الفيديو كليب.