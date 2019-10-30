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احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
كريم وزيري
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نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، استمرارا لاحتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس واللواء أ.ح خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بنادي النصر للبترول بالسويس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة وألقى قائد قوات الدفاع الشعبي كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لشعب السويس البطل على ما قدمه من بطولات خلال حرب أكتوبر 1973 المجيدة.

وتلا ذلك محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رفع روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدني، وقدمت طلائع التربية والتعليم بالسويس عروضا فنية ومسرحية وأوبريت عن نصر اكتوبر وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

وكما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، ندوة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات" حيث بدأت الندوة بعرض فيديو عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ثم ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي كلمة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية، ثم ألقى أحد الضباط المقاتلين في شمال سيناء سابقًا كلمة روى فيها قصة أحد كمائن ودوريات أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء.

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين. 

وفي نهاية الندوه تم عرض فقرات استعراضية فنية لطلبة المدرسة وفقرة الكورال. 

حضر الندوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
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الكلمات المفتاحية

نصر اكتوبر القوات المسلحة القاهرة السويس

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