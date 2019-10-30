Advertisements
Advertisements
Advertisements

ظريف يكشف عن حملة هرمز للسلام كمبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
Advertisements
عاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى تسويق المبادرة المعروفة باسم مسعى هرمز للسلام الذي طرحته طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي.

وقالت طهران: "إن المبادرة تهدف إلى "بناء الثقة" بين دول المنطقة وتم وضعها وسط الجهود الدولية لضمان أمن الملاحة في مياه الخليج والممرات الدولية.

وفقًا للوكالات الإيرانية، دعا ظريف الدول الإقليمية للانضمام إلى مبادرة "بناء الثقة" خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ الأمني (MSC) في الدوحة هذا الأسبوع.

ولم تعلن إيران بعد عن تفاصيل المبادرة، لكنها قالت إنها موجهة إلى ثماني دول إقليمية. وتأتي المبادرة بعد أن حاول ظريف إقناع دول المنطقة بإبرام اتفاقية عدم اعتداء مع إيران.

طرحت الحكومة الإيرانية مسعى هرمز للسلام بعد تصاعد التوتر مع واشنطن.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله إن المبادرة تتكون من أربعة أسس - "عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم الاعتداء، والالتزام بأمن الطاقة، والامتثال للقانون الدولي".

اقتربت الولايات المتحدة وإيران من مواجهة عسكرية في يونيو على خلفية التصعيد العسكري في الخليج والتوترات المتصاعدة بين البلدين بعد أن قررت واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018 وفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران.

وتواجه إيران اتهامات من الدول الغربية بالسعي للهيمنة الإقليمية، من خلال حلفائها في لبنان والعراق وسوريا.

وتهدد إيران أيضًا بإغلاق مضيق هرمز، وهو معبر استراتيجي لتجارة النفط العالمية، إذا قامت واشنطن بعمل عسكري.

ولا تزال التوترات قوية، خاصة بعد أن اتهمت واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس طهران بالمسؤولية عن هجمات 14 سبتمبر على اثنين من المنشآت النفطية السعودية.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث إلى اتفاق جديد، يغطي قضايا الأمن الإقليمي، وبرنامج الصواريخ البالستية، والصفقة النووية.
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 15 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 21 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير صالح جمعه في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 22 ساعة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ ساعة و 27 دقيقة

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status