أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار، حسبما ذكرت موقع قناة روسيا اليوم.

أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار، حسبما ذكرت موقع قناة روسيا اليوم.

أعلن خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.

أعلن خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.

ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أنه سيستأنف كبار المفاوضين التجاريين لدي الصين والولايات المتحدة المحادثات مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تصريح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين قد لا تكتمل في وقتها للتوقيع في تشيلي الشهر المقبل كما هو متوقع.



















