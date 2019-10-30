Advertisements
Advertisements
Advertisements

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
Advertisements
العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
Advertisements
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 30/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || إغلاق أحد المعابر الرئيسية بين إيران والعراق

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أغلقت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، منفذ مهران الحدودي مع العراق على خلفية الاضطرابات المستمرة في البلد الجار، حسبما ذكرت موقع قناة روسيا اليوم.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || الكشف عن أكبر تسريب لبيانات بطاقات مصرفية في العالم



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء


أعلن خبراء الأمن السيبراني في شركة Group-IB الدولية على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، عن أكبر تسريب لبيانات البطاقات المصرفية في العالم خلال بضعة أعوام ماضية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || استئناف المحادثات التجارية بين الصين وواشنطن قريبا



أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
ذكرت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء أنه سيستأنف كبار المفاوضين التجاريين لدي الصين والولايات المتحدة المحادثات مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تصريح مسؤول في الإدارة الأمريكية بأن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين قد لا تكتمل في وقتها للتوقيع في تشيلي الشهر المقبل كما هو متوقع.





 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

في العالم بطاقات مصرفية الصين وواشنطن استئناف المحادثات التجارية إيران والعراق أخر الأخبار العاجلة أخبار عاجلة

أخبار تهمك

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ حوالي 4 ساعات

"عربي سني".. معلومات عن المخبر الذي أبلغ عن أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 39 دقيقة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 22 ساعة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 18 ساعة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 12 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 21 ساعة

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status