Advertisements
برسالة رومانسية.. روجينا تتغزل في أشرف زكي عبر الانستجرام
الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:25 ص
Advertisements
اسماء زقزوق
Advertisements
وجهت الفنانة روجينا، رسالة رومانسية لزوجها الفنان أشرف ذكي ذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
حيث نشرت صورة لهما وظهرت الصورة بشكل رومانسي وعلقت عليها وكتبت: "إنت في لحطات عمري"، ليتفاعل عدداً من الجمهور والمتابعين علي هذه الصورة التي تظهر حبهما.
وتفاعل أيضاً عدداً من المشاهير بالتعليقات علي هذه الصورة من أبرزهم الفنانة إيمان العاصي والفنان نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، والفنانة إيناس عز الدين.
على صعيد أخر شاركت روجينا مؤخرا مؤخراً في فليم "هروب أضطراري" في عام "2017" وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله وقدمت دور "ماجدة"، ويعذ الفليم من أكثر الأفلام التي حقق إيرادات مرتفعه وقت عرضه بالسينمات.
مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"
كما شاركت الفنانة روحينا في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة، وحقق نجاحاً كبيرا من خلال الدور الذي قدمته لفتاة تسمي "غادة"
وتدور أحداث مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة في اطار كوميدي، وقدم المسلسل ثلاث قصص منفصلة مدة كل قصة منهم عشر حلقات متصلة، وحقق نجاحاً كبيراً.
مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة من تأليف أيمن وتار وشريف نحيب، من إخراج خالد الخلفاوي، من بطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف، روجينا، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.
حيث نشرت صورة لهما وظهرت الصورة بشكل رومانسي وعلقت عليها وكتبت: "إنت في لحطات عمري"، ليتفاعل عدداً من الجمهور والمتابعين علي هذه الصورة التي تظهر حبهما.
وتفاعل أيضاً عدداً من المشاهير بالتعليقات علي هذه الصورة من أبرزهم الفنانة إيمان العاصي والفنان نسرين إمام زوجة المنتج تامر مرسي، والفنانة إيناس عز الدين.
على صعيد أخر شاركت روجينا مؤخرا مؤخراً في فليم "هروب أضطراري" في عام "2017" وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله وقدمت دور "ماجدة"، ويعذ الفليم من أكثر الأفلام التي حقق إيرادات مرتفعه وقت عرضه بالسينمات.
مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"
كما شاركت الفنانة روحينا في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة، وحقق نجاحاً كبيرا من خلال الدور الذي قدمته لفتاة تسمي "غادة"
وتدور أحداث مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة في اطار كوميدي، وقدم المسلسل ثلاث قصص منفصلة مدة كل قصة منهم عشر حلقات متصلة، وحقق نجاحاً كبيراً.
مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة من تأليف أيمن وتار وشريف نحيب، من إخراج خالد الخلفاوي، من بطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف، روجينا، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.
Advertisements