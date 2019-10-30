برسالة رومانسية.. روجينا تتغزل في أشرف زكي عبر الانستجرام

مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة"



على صعيد أخر شاركت روجينا مؤخرا مؤخراً في فليم "هروب أضطراري" في عام "2017" وحقق نجاحاً كبيراً من خلاله وقدمت دور "ماجدة"، ويعذ الفليم من أكثر الأفلام التي حقق إيرادات مرتفعه وقت عرضه بالسينمات.كما شاركت الفنانة روحينا في دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة، وحقق نجاحاً كبيرا من خلال الدور الذي قدمته لفتاة تسمي "غادة"وتدور أحداث مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة في اطار كوميدي، وقدم المسلسل ثلاث قصص منفصلة مدة كل قصة منهم عشر حلقات متصلة، وحقق نجاحاً كبيراً.مسلسل بدل الحدوتة ثلاثة من تأليف أيمن وتار وشريف نحيب، من إخراج خالد الخلفاوي، من بطولة دنيا سمير غانم، سمير غانم، شيماء سيف، روجينا، عمرو وهبه، محمد أوتاكا، المسلسل من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني لمالكها المنتج تامر مرسي.