الملك عبدالله يغادر السعودية بعد زيارة قصيرة

غادرالملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الرياض، اليوم الأربعاء، بعد زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".



وكان في وداع الملك عبدالله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة علي الكايد، ومندوب عن المراسم الملكية.



التقى ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، ملك ​الأردن​ ​عبد الله الثاني​. وجرى استعراض أوجه التعاون بين البلدين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليميّة والدوليّة.



حضر الاستقبال أمير منطقة ​الرياض​ فيصل بن بندر بن عبد العزيز، وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وآخرين.



كما حضره من الجانب الأردني، وزير الخارجية ​أيمن الصفدي​، مستشار الملك الأردني للاتصال والتنسيق ​بشر الخصاونة​، سفير الأردن لدى السعودية علي الكاي وآخرين.



وقال العاهل الأردني إن المملكة العربية السعودية تمتلك جيلًا من الشباب المتحمس للعمل.



وأضاف العاهل الأردني، خلال كلمة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة الثالثة 2019:" المستقبل يبدأ هنا في هذه المنطقة، مع شبابها الموهوب والمبدع، وهنا في المملكة تجدون جيلًا من الشباب متحمسا للعمل تحفزهم قيادةً تتحدث لغتهم".



وأشار الملك عبدالله الثاني، إلى أن شباب المنطقة يتطلعون إليكم للاستثمار في مستقبلهم، وكل استثمار في نجاحهم، فبالموارد الكبيرة ورأس المال البشري في الشباب لا حد لما بإمكانه تحقيقه.



وأردف العاهل الأردني قائلا: "نريد أن نرعى مواهب شبابنا ويجب علينا أن نمكنهم من التعليم النوعي، وشباب الأردن يبهرونني بطاقاتهم وأحلامهم الطموحة، والاستثمار في مواهبهم هو استثمار في مستقبل مشرق في عالمنا".