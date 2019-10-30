مع نجلهما.. أول ظهور لزوجة عمرو سعد بعد الانفصال





منذ أيام قليلة، فاجئت شيماء فوزي، زوجة الفنان عمرو سعد، الجميع بخبر انفصالها عنه بعد زواج دام نحو 11 عام، وأثمرت تلك الزيجة عن ولد وبنت.وجاء أول ظهور لشيماء فوزي، زوجة عمرو سعد بعد الانفصال، مع نجلها، حيث نشرت صورة لها بجانب طفلها عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" وعلقت على الصوره قائلة " صباح الخير يا رجل صغير & ملاك صغير أحبك علي".وكانت أعلنت شيماء فوزي، عن انفصالها من الفنان عمرو سعد، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وقالت " قائلة:"أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد"وتزوج الفنان عمرو سعد، من شيماء فوزي، في عام 2012 بعد قصة حب طويله، وكان دائما يحرص على الظهور بجانبها.ومن ناحية أخرى نذكر أن آخر اعمال الفنان عمرو سعد، فيلم حملة فرعون، الذي تم طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك وحققق الفيلم نجاح كبير، وذلك لمشاركة في كوكبة من أكبر النجوم.الفيلم مقتبس من الفيلم الياباني الساموراي السبعة، وهو بطولة محمود عبد المغني، روبى، محمد لطفي، حمدي الميرغني، مايك تايسون، رامز أمير.وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي مثير حول الشاب يحيى المشهور بفرعون، الذي يتولى إدارة أكبر شبكة اغتيالات منظمة في مصر، ويتم خطف ابنه، ويضطر إلى الذهاب إلى سوريا لكي يقوم بتحرير ابنه.