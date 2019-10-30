الأنبا مرقس: لا يجوز رفع قضايا زنا ولا يصح تدخل الأبناء للشهادة





قال الانبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ورئيس المجلس الإكليريكي عن دائرة الثانية، إن في حالة الخيانة الزوجية، إذا كان الزوج لديه أدلة علي الخيانة، علية أن يتوجه بها ليقدمها الي المجلس الاكليريكى سواء أذا كان محلي او إقليمي، مؤكدًا أن الكنيسة أعطت تعليمات للمجلس بأن يتم الرد علي هذا النوع من القضايا خلال ثلاثين يوم، حتي أن يتم البت والقرار النهائي في هذا الشأن.وأضاف " مرقس"، خلال لقاءه، صباح اليوم الاربعاء، في برنامج "بيت علي الصخرة"، المذاع علي فضائية سي تي في القبطية، بأن لا ينصح للزوج برفع قضايا زنا أمام المحاكم، ولكن الكنيسة تأخذ طرق أخرى، بهدف الستر علي الانسانة الزانية وعلي اولادها.ولفت مطران شبرا الخيمة، رئيس المجلس ورئيس المجلس الإكليريكي عن دائرة الثانية، الي ان لا ينصح بتدخل شهادة اولاد الزانية في اوراق رسمية أمام المحاكم، لانها سيجعل لها وصمة عار ترافقها وترافق اولادها علي مدى الحياة، مشيرًا الي أن الكنيسة تأخذ طرق أخرى وتعطي تصريح لغير الزاني، أما الزاني يدرس حالته المجلس الاكليريكى.