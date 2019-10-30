Advertisements
Advertisements
Advertisements

"تذكرة الموت".. شهادة صادمة لسائق وسفرى "قطار الإسكندرية" أمام النيابة: "طلب المفاتيح"

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
Advertisements
قطار
قطار
Advertisements
قررت النيابة العامة، صرف السائق والسفرى بحادث قطار الإسكندرية من سراي النيابة عقب الإدلاء بأقوالهما، حيث استمع المستشار محمد الفقي رئيس نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، لأقوال سائق القطار 934 الإسكندرية الأقصر والذي شهد واقعة سقوط شابين بعد قيام الكمسري بإكراههما على النزول لعدم حملهما تذاكر السفر، وتهديده لهما بتسليمهما للشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

واستمعت النيابة لأقوال السائق،  الذي أكد أن المنطقة الذي قام بها بالتهدية هي منطقة عمل ويتم التهدئة فيها بصفة مستمرة وأنه لم يقم بالتهدئة الكاملة ولكن قام بالتهدئة لحين المرور من هذه المنطقة، ولم يعلم بالواقعة، إلا بعد أن تم إيقاف القطار، وكما استمعت النيابة لأقوال سفرى القطار وأسباب فتح باب القطار ومن المسئول عن فتحه، وهل تلقى تعليمات من كمسري القطار بفتح الباب لإنزال المجني عليهما وما هي ظروف وملابسات أسباب فتح القطار أثناء سيره بمنطقة دفرة وما هي الأسباب الحقيقية وراء قيام المجني عليهما بالقفز من القطار أثناء سيره.

وأكد سفرى القطار، أن الكمسري طلب منه المفاتيح لفتح باب القطار. 

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس كمسري القطار،4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على الطب الشرعي للكشف عن تعاطيه للمخدرات من عدمه.

واستعمت النيابة العامة، لأقوال العقيد على أبو زهرة مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، في التحريات التي أجروها حول الواقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قطار الاسكندرية طنطا سفرى القطار سائق قطار الاسكندرية تذكرة الموت النيابة اخبار الحوادث

أخبار تهمك

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. بيراميدز يتسلل لخطف "مدفعجي" الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 12 ساعة

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ حوالي 4 ساعات

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

منذ ساعة و 28 دقيقة

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 21 ساعة

سيد عبد الحفيظ يكشف مصير صالح جمعه في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 15 ساعة

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 22 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:36 ص

آخر كلام.. تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2019

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

03:28 م

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status