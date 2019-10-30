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لحماية التلاميذ من "البرد".. نصائح هامة من "الأرصاد" لأولياء الأمور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا مستمرين في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددة على أن الطقس معتدل تمامًا على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا ومدن القناة ومدن شمال الصعيد، يميل للحرارة أثناء ساعات النهار على جنوب الصعيد فقط، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة في الصباح الباكر.

وناشدت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، المواطنين بارتداء جاكت خفيف أو ملابس خريفية في الصباح الباكر، وخاصة طلاب المدارس لعدم إصابتهم بنزلات البرد.

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاط للرياح على جنوب سيناء فقط، منوهة إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية الكثيفة خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والتي تصل لحد الضباب في بعض المناطق، مناشدة المسافرين في الصباح الباكر بالقيادة بهدوء، وترك مسافة أمان بين السيارات، وحال انعدام الرؤية يتم أخذ الجانب الأيمن وركن السيارة لحين وضوح الرؤية.
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الكلمات المفتاحية

اولياء الامور السائقين البرد الارصاد

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