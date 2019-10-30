Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأيس كريم وغزل البنات".. سم قاتل بمحيط مدارس البحر الأحمر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
Advertisements
بجوار أسوار المدارس، تجد انتشار كبير للباعة الجائلون يقدمون بعض المشروبات والحلوي منها "غزل البنات" مجهولة المصدر، ويكثر انتشارهم بمحيط مدارس المرحلة الابتدائية، في معظم مدن محافظة البحر الأحمر بالإضافة إلى آخرين يبيعون سلعا تُصنع غالبيتها "تحت بير السلم"، من عصائر وغيرها من المشروبات وغيرها من الأغذية رغم جهود الحملات المستمرة.

يقول "محمد علي" أحد أهالي الغردقة وولي أمر تلميذ، إن ظاهرة عربات الباعة الجائلين انتشرت أمام المدارس في مدينة الغردقة، بصورة سيئة، تعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تجمع الحشرات والذباب بسبب طريقة عرضها، ما يهدد صحة وسلامة التلاميذ الذين يتناولونها سواء خلال توجههم إلى المدرسة صباحا، أو في أثناء عودتهم، من رغم الحملات ولكن لم يتم السيطرة على تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد تلاميذ المدارس.

وأضاف محمد، يخدعون الأطفال بمواد غذائية لا أحد يعرف مصدرها، فنجد منتجا يطلق عليه "غزل البنات " مصنع من السكر وبه إضافات من الألوان ويقدم في أكياس بلاستيكية، وعصائر كثيرة مجهولة المصدر والصلاحية مصنعة تحت بير السلم.

وقالت "سماح وجية سلامة" مديرية مدرسة بلال بن رباح بالغردقة، دائما نحاول توعية أطفالنا عن خطر تلك المنتجات من خلال الإذاعة المدرسية وأيضا داخل الفصول، إلا أنهم في النهاية يرغبون في شرائها، رغم ما تحمله من أضرار قد تؤدي لتدهور صحتهم على فترات بعيدة، فضلا عن انتشار الأمراض الخطيرة التي من الممكن أن تسببها تلك المنتجات.

وأكد مصدر بالإدارة التعليمية بالغردقة لـ "الفجر" إن المدارس ليس لها سلطة خارج أسوارها، حيث يتم مخاطبة الوحدات المحلية والصحة وشرطة المرافق من خلال مدراء المدارس، لمنع انتشار تلك الظاهرة الخطيرة، ومن رغم مداهمة الحملات لتلك الظاهرة، إلا أنهم سرعان ما يعودون مجدد بمشروباتهم والأغذية مجهولة المصدر.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن مفتشي مراقبة الأغذية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة، يلاحقون الباعة، ويفحصون ما بحوزتهم من بضائع ومواد غذائية، وتحرر ضدهم المحاضر القانونية اللازمة، بالإضافة إلى التحفظ على المنتجات، وإعدامها، حال صدور قرار النيابة العامة بذلك.

وأضاف "مرعي"، لـ "الفجر"، الحملات مستمرة على الباعة الجائلين في جميع الأوقات ويتم تكثيف الحملات في محيط المدارس لضبط كل من تسول له نفسه في التلاعب والعبث بصحة المواطن وخاصة الأطفال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر مدارس البحر الاحمر خطر المثلجات على الاطفال البحر الاحمر الباعة الجائلين أسوار المدارس

أخبار تهمك

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

منذ حوالي 16 ساعة

3 أسماء على طاولة فايلر.. الأهلي يقترب من حسم صفقة مميزة

منذ يوم

تركي آل الشيخ يكشف سبب الأزمة مع الأهلي.. وهدفه من الرئاسة الشرفية للنادي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مرتضى منصور يفاجيء محمود الخطيب في بيته

منذ حوالي 20 ساعة

كذبة ليونيل ميسي.. مع مرور الزمن الجسد لا يرحم

منذ ساعتين و 30 دقيقة

رد ناري من تركي آل الشيخ على مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

كلام نهائي.. مرتضي منصور يعلن موعد إنطلاق قناة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"إتش بي أو" توقف رسميا تصوير مسلسل ناعومي واتس التابع لأحداث صراع العروش

منذ ساعتين و 54 دقيقة

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

منذ ساعة و 7 دقيقة

ساديو ماني يوجه ضربة موجعة إلى محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

منذ حوالي 19 ساعة

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من رئيس الزمالك على صلح الخطيب وتركي آل الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

منذ يوم

جوارديولا ينذر برشلونة بـ"كارثة"

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش برشلونة مباشر

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط 6 طن مكرونة غير صالحة للاستهلاك.. والتحفظ على 50 طن أغذية (صور)

صيط 315 كيلو أغذية فاسدة بينها أسماك مملحة بالغردقة قبل شم النسيم (صور)

تحرك برلماني ضد الباعة الجائلين أمام المدارس

برلمانية تطالب وزير التعليم بتشكيل لجنة لبحث جاهزية المدارس قبل بدء العام

ظاهرة تهدد القاهرة.. نواب البرلمان ينتفضون ضد الحكومة بسبب الباعة الجائلين (تقرير)

سؤال برلماني عن إجراءات حماية التلاميذ من الأمراض المعدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:28 م

نكشف خطوة كهربا الجديدة في الملاعب

بيان من الارصاد الجوية.. طقس اليوم وحالة الجو فى القاهرة والمحافظات

09:30 ص

وزير الخارجية يكشف آخر تطورات أزمة سد النهضة

06:48 م

صالح جمعة يتسبب في إصابة نجم الأهلي وصدمة للجهاز الفني

06:26 م

هبة قطب تكشف مفاجأة غير متوقعة حول تأثير الحمام والكوارع على العلاقة الجنسية

09:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status