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زيدان ينصب "راؤول" مدربا لريال مدريد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
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راؤول
راؤول
الفجر الرياضي
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أعلن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي عن ثقت في تولي راؤول جونزاليس مهاجم ريال مدريد الأسطوري السابق تدريب الفريق في يوم ما.


قال زيدان: "لعبت إلى جوار راؤول، كان لاعباً ذا دور كبير في النادي العظيم، وخاض أول مباراة له بقميصه قبل 25 عاماً، وهو أمر يعني أننا تقدمنا في العمر نوعاً".


ولم يستبعد "زيزو" أن يتسلم مدرب فريق الناشئين حالياً دفة قيادة الفريق الأول، موضحاً: "راؤول مدرب بالفعل، ولديه أفكار حول كيفية إنجاز الأمور، لكن بهدوء وتمهل يتعلم عمله بصورة طبيعية، وسيدرب الريال ذات يوم". 

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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد راؤول الدوري الاسباني اخبار الرياضة

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