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زيدان يعلن خليفته في تدريب ريال مدريد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:32 ص
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زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
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أبدى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني ثقته في تولي مهاجم ريال مدريد الأسطوري السابق راؤول جونزاليس تدريب الفريق يوماً ما.


قال زيدان: "لعبت إلى جوار راؤول، كان لاعباً ذا دور كبير في النادي العظيم، وخاض أول مباراة له بقميصه قبل 25 عاماً، وهو أمر يعني أننا تقدمنا في العمر نوعاً".


ولم يستبعد "زيزو" أن يتسلم مدرب فريق الناشئين حالياً دفة قيادة الفريق الأول، موضحاً: "راؤول مدرب بالفعل، ولديه أفكار حول كيفية إنجاز الأمور، لكن بهدوء وتمهل يتعلم عمله بصورة طبيعية، وسيدرب الريال ذات يوم". 

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الكلمات المفتاحية

زيدان ريال مدريد راؤول الدوري الاسباني

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